Android 8.1 kann WLAN-Speed vor Verbindung prüfen

So praktisch öffentliche WLAN-Netze auch sind, über deren Geschwindigkeit wissen wir in der Regel nichts, bis wir eine Verbindung aufbauen. Oftmals ist die Nutzung öffentlicher Netzwerke mit einer zeitaufwändigen Registrierung verbunden. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn die WLAN-Geschwindigkeit kein vernünftiges Arbeiten oder Surfen zulässt.

Dem will Google jetzt entgegenwirken und hat per Twitter eine Funktion angekündigt, die es Nutzern von Android 8.1 erlaubt, die Geschwindigkeit öffentlicher WLAN-Netze einzusehen, bevor diese ihr Gerät damit verbinden.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4