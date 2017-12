Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) verfolgt den Flug des Weihnachtsmanns mit dessen Rentierschlitten. Via Internet sind Sie mit dabei.

Vergrößern Amerikanisches Militär überwacht Flug des Weihnachtsmanns

Alle Jahre wieder leistet sich das North American Aerospace Defense Command (NORAD) den Spaß und verfolgt den Flug des Weihnachtsmanns auf dessen Rentierschlitten. Das Ganze kann durchaus martialische Ausmaße annehmen, wie dieses Video von Weihnachten 2013 zeigt (auf dem Video wird der Rentierschlitten als „The Big Red One“ bezeichnet – so heißt auch die berühmte 1. Infanteriedivision der USA):

Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) ist eine gemeinsame Kommandostelle der Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. NORAD überwacht den Luftraum über Nordamerika und übernimmt "die Frühwarnung vor Raketen-, Luft und Raumschiffangriffen auf Nordamerika". Bereits 1955 startete die Vorgängerorganisation von NORAD den Gag, am Weihnachtsabend den Flug des Weihnachtsmannes zu verfolgen. Damals natürlich noch ohne Internet und Youtube.



Wie schon in den letzten Jahren hat NORAD eine Webseite veröffentlicht, auf der Sie den Weihnachtsmann bei dessen Vorbereitungen und dann beim Bescherungsflug verfolgen können. Der Weihnachtsmann wohnt bekanntlich am Nordpol: Wenn Sie ihn auf der besagten Webseite dort besuchen, können Sie in dem Dorf, in dem der Weihnachtsmann wohnt, zahlreiche Entdeckungen machen: Weihnachtslieder, Spiele, einen Geschenkeladen, ein Theater und eine Bibliothek.

Sie finden dort aber auch Informationen über NORAD… Wenn Sie die NORAD-Hauptzentrale auf dem Dorf anklicken und danach auf „Geheime Daten des Weihnachtsmannes klicken“, erfahren Sie, wie diese ulkige Tradition entstanden ist. Ein Countdown zählt zudem die Zeit bis zum Start des Rentierschlittenflugs.



NORAD demonstriert mit Hilfe dieses Gags, wie moderne Luftüberwachung funktioniert und wie die gemeinsame Luftüberwachung von USA und Kanada Flugobjekte erfassen und verfolgen kann.