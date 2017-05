AMD-Vega-Grafikkarten ab Juli im Handel

AMD will die ersten Vega-Grafikkarten für Spieler in zwei Monaten auf den Markt bringen.

Vergrößern Die Frontier Edition richtet sich an Profi-Anwender. © amd.com

Am 31. Mai will AMD seine neuen Vega-Grafikkarten im Rahmen der Computex vorstellen. Dies war schon länger bekannt. Die Highend-Hardware könnte Nvidias GTX-1000-Serie ordentlich unter Druck setzen. Bislang gingen viele Branchenkenner jedoch davon aus, dass sich AMD mit der Veröffentlichung von Consumer-Karten bis Anfang 2018 Zeit lassen könnte. Nun teilte AMD-Chefin Lisa Su den Analysten von J.P. Morgan aber mit, dass die für Spieler gedachten Grafikkarten schon in zwei Monaten in den Handel kommen.

Demnach erscheinen die Consumer-Karten Ende Juli oder Anfang August. Die für professionelle Anwender gedachten Vega-Karten der Frontier Edition werden bereits in der zweiten Juli-Hälfte erhältlich sein. Für Spieler dürften die Profi-Karten aufgrund der voraussichtlich hohen Kosten aber wenig interessant sein.

