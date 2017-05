AMD Threadripper: Neue CPU mit 16 Kernen für Desktop-PCs

AMD hat mit Threadripper eine neue Ryzen-CPU mit 16 Kernen für Desktop-PCs vorgestellt. Sie ist bald erhältlich.

Vergrößern AMD Threadripper kommt im Sommer auf den Markt © AMD

Der CPU-Wettkampf zwischen Intel und AMD erhält eine interessante Wendung, die Intel gar nicht gefallen dürfte. AMD hat mit Threadripper für diesen Sommer eine neue CPU angekündigt. Dabei wird es sich um die erste CPU für Endanwender handeln, die über satte 16 Prozessorkerne und damit 32 Threads verfügt.

AMD kündigte die CPU am Dienstag offiziell bei einem Treffen für Finanzanalysten an, nachdem es in den vergangenen Wochen noch Gerüchte über eine mögliche 16-Kern-CPU gegeben hatte. Ursprünglich war aber davon ausgegangen worden, dass AMD die CPU frühestens auf der Computex in Taiwan Ende Mai (30. Mai bis 3. Juni) vorstellen würde. Die jüngsten Gerüchte über eine Skylake-basierte Intel-CPU Core i9 mit 12 Kernen und Hyperthreading könnte AMD allerdings dazu bewogen haben, schon früher AMD Threadripper zu präsentieren.

Weitere Details zu AMD Threadripper? Fehlanzeige. Die wird es wohl erst zur Computex geben, dann dürfte auch der neue Sockel für AMD Threadripper vorgestellt werden. Bisher erwähnte AMD nur, dass der neue 16-Kerner "mehr Speicherdurchsatz" bieten werde.



Bis dahin kann aber kräftig über die Leistung der 16-Kern-CPU spekuliert werden. Die dürfte über der Leistung der 10-Kern Intel-CPU Core i7-6950X Extreme Edition liegen, die dem PC-WELT-Preisvergleich zufolge aktuell um die 1.720 Euro kostet. Mit der neuen Threadripper-CPU will AMD laut eigenen Angaben auf "ultra high-end of performance in desktop" abzielen. Die 32 Threads sind nicht nur für Gaming allein interessant, sondern auch für alle, die in hoher Qualität Live-Streams anbieten oder Videos in hoher Auflösung zügiger bearbeiten möchten.



