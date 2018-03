AMD Ryzen: Alle Prozessoren samt Testberichte und Ausblick auf 2018

Ryzen-CPU für Desktop-PCs, Highend-CPU Ryzen Threadripper, Ryzen-Pro-Prozessoren, Ryzen Mobile und Ryzen-Desktop-APUs - mit diesen Chips ist AMD mit Intel endlich wieder auf Augenhöhe. Alle Testberichte und technischen Daten. Plus: Das bringt AMD im Jahr 2018.

Vergrößern Der 16-Kerner AMD Threadripper 1950X.

Das Jahr 2017 war ausgesprochen erfolgreich für AMD: Die neue Prozessor-Architektur Ryzen - Ryzen CPUs für Desktop-Rechner, Ryzen Threadripper, Ryzen-Pro-Prozessoren, Ryzen Mobile und Ryzen-Desktop-APUs - mit über 20 unterschiedlichen Chips rockt mit bis zu 52 Prozent mehr Leistung gegenüber der Vorgängergeneration. Die ewige Nummer 2 hinter Intel schreibt endlich wieder schwarze Zahlen und kann vor allem auch technisch mit seinen Produkten überzeugen.

Wir geben einen kurzen Rückblick auf die Ryzen-Prozessoren der vergangenen zwölf Monate und liefern zu fast jedem neuen Prozessor einen Testbericht. So sehen Sie auf einen Blick, was die jeweilige Ryzen-CPU tatsächlich kann. Außerdem können Sie sich in unserem Preisvergleich nach den günstigsten Angeboten für Ihre Traum-CPU informieren.



Im März 2017 stellte AMD die Ryzen-Prozessoren für Desktop-Rechner vor. Den Anfang machte der Ryzen 7. Im April folgten die Ryzen-5-Desktop-Prozessoren.

Im Juni 2017 kündigte AMD die Ryzen PRO Desktop-Prozessoren an. Sie sind für den Einsatz im professionellen Umfeld gedacht.

Im Juli komplettierte AMD dann die Ryzen-Desktop-PC-Reihe mit dem Ryzen 3 . Er soll den Mainstream-Desktop-PC-Nutzer adressieren.

Den Sommermonat August nutzt AMD für die Vorstellung der Hochleistungs-CPUs Ryzen Threadripper .

Im Oktober folgten die Ryzen-Mobile-Prozessoren mit Radeon-Vega-Grafik. Für leistungsstarke Notebooks.

Der Rückblick endet mit den Ryzen-Desktop-APUs im Februar 2018. Sie vereinen die leistungsstarke Radeon-Vega-Architektur mit Zen-CPU-Kernen.

Das bringt 2018

AMD hat auch einen Ausblick auf die kommenden Neuvorstellungen das Jahres 2018 gegeben.

Im April 2018 kommt die zweite Generation der Ryzen-CPUs, die auf der neuen 12nm-„Zen+“-Architektur basieren wird.

Die Einführung von Ryzen PRO Mobile für leistungsstarke Notebooks plant AMD für das zweite Quartal 2018.

Die zweite Generation Ryzen Threadripper folgt dann im zweiten Halbjahr 2018.

Bei den Radeon-Grafikkarten dürfte sich in nächster Zeit dagegen wenig Neues tun. AMDs Fokus liegt vorerst auf CPUs.

