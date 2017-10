AMD-Grafikchip Navi schon Ende 2018?

Schon im August 2018 könnten die ersten Profi-Grafikkarten von AMD mit dem Vega-Nachfolger Navi in den Handel kommen.

Vergrößern Die Vega Frontier Edition basiert auf dem aktuellen Grafikchip von AMD. © amd.com

Der Nachfolger der aktuellen Vega-Chips von AMD wird unter dem Codenamen Navi geführt. Aus einer Roadmap, die bis ins Jahr 2020 reicht, wird ersichtlich, dass der Vega-Nachfolger zwischen 2018 und 2019 in den Handel kommen soll. Laut Tweaktown könnte Navi jedoch bereits zwischen Juli und August 2018 fertiggestellt sein. Die im August 2018 stattfindende Grafikmesse Siggraph könnte AMD schon dazu nutzen, um eine Profi-Grafikkarte mit Navi-Chip vorzustellen.

Wie schon die AMD-CPUs Ryzen soll auch Navi modular aufgebaut sein: In schnellen Grafikkarten käme dann eine GPU mit mehr Modulen zum Einsatz als in langsamen Grafikkarten. So verfährt AMD schon bei seinen aktuellen Prozessoren, vom Vierkerner Ryzen 3 1200 bis hin zum Server-Prozessor mit 32 Kernen. Darüber hinaus will AMD Navi-GPUs voraussichtlich schon im 7-Nanometer-Verfahren fertigen, noch sei diese Fertigung jedoch nicht ausgereift. Daher ist es gut möglich, dass sich die Veröffentlichung von ersten Grafikkarten mit Navi-GPU doch noch verzögern könnte. Woher Tweaktown seine Information für ein deutlich früheres Erscheinen der neuen AMD-Chips bezieht, bleibt offen. Bislang gingen Analysten von einer Veröffentlichung erster Grafikkarten mit Navi im Jahr 2019 aus. Künftig will AMD auch seine Prozessoren mit engeren Leiterbahnen im 7-Nanometer-Verfahren fertigen.

Video-Beschreibung einblenden Die Themen in Tech-up Weekly #97: AMD Radeon RX Vega 64 getestet +++ Nokia 8 macht "Bothies" +++ IT-Bosse gegen Trump +++ P*nisbilder ungefragt per Apple Airdrop verbreitet +++ Kommentar der Woche +++ Fail der Woche



► AMD Radeon RX Vega 64 im PC-World-Test: www.pcworld.com/article/3215123/components-graphics/amd-radeon-rx-vega-review-vega-56-vega-64-and-liquid-cooled-vega-64-tested.html



► Nokia 8 kommt: www.pcwelt.de/a/nokia-8-test-ausstattung-preis-release,3447784



► Tim Cook gegen Donald Trump: www.pcwelt.de/a/tim-cook-gegen-donald-trump-hass-ist-wie-krebs,3437532



► COOLE tech-up SHIRTS & TASSEN: www.pcwelt.de/TUWFAN



Quicknews:



► Bill Gates verschenkt über 4,6 Milliarden US-Dollar: www.pcwelt.de/a/bill-gates-verschenkt-ueber-4-6-milliarden-us-dollar,3447778



► Google zahlt Apple angeblich 3 Mrd. US-Dollar Lizenzgebühren: www.pcwelt.de/a/google-zahlt-apple-angeblich-3-mrd-us-dollar-lizenzgebuehren,3437522



► Firefox 55.0.2 behebt vier Fehler: www.pcwelt.de/a/firefox-55-bringt-viele-spannende-neuerungen-mit,3447714



► Skurriler Trend: P*nisbilder per AirDrop in den ÖVM: www.pcwelt.de/a/skurriler-trend-penisbilder-per-airdrop-in-den-oevm,3437521



► Internet Archive mit 50.000 neuen Vinyl-Aufnahmen: www.pcwelt.de/a/internet-archive-mit-50-000-neuen-vinyl-aufnahmen,3447762



► Rekord: Ein Bitcoin ist über 4000 Dollar wert: www.pcwelt.de/a/rekord-ein-bitcoin-ist-ueber-4000-dollar-wert,3447753



Fail der Woche:



► Baby-Delfin stirbt nach Selfie-Attacke: www.pcwelt.de/a/baby-delfin-stirbt-nach-selfie-attacke,3447787





Hardware-Upgrade: Neue CPU oder neue Grafikkarte?