Amazon: Witziger Alexa-Werbeclip zum Super Bowl 2019

Panagiotis Kolokythas

Amazon hat seinen diesjährigen Super-Bowl-Werbeclip präsentiert. Und zeigt, dass es auch über sich selbst lachen kann.

Es gibt kaum noch Geräte, in denen die Hersteller nicht versuchen, Alexa & Co. zu integrieren - AVM ist eine der wenigen Ausnahmen. Dies greift auch Amazon in seinem diesjährigen Super Bowl Werbeclip auf. Der Werbeclip trägt den Titel "Not Everything Makes the Cut" und wird im US-Fernsehen während des Super Bowl LIII zu sehen sein. Also in der Nacht zum 4. Februar 2019, wenn auch in Deutschland die vielen Football-Fans ab 00:30 Uhr das diesjährige Großereignis vor dem TV-Bildschirm oder an ihrem Computer mitverfolgen.

Abseits vom Sport und dem Halbzeitkonzert gehören die witzigen Super-Bowl-Werbeclip zu den Highlights des Events. Die Werbeplätze kosten Millionen und entsprechend aufwendig werden auch die Werbeclips produziert.

Beim Amazon Super-Bowl-Werbeclip wirken in diesem Jahr unter anderem Schauspielstars wie Harrison Ford (Indiana Jones, Han Solo) und Oscar-Preisträger Forest Whitaker (zuletzt bei Black Panther zu sehen) mit. Der Clip beginnt damit, dass sich ein Amazon-Mitarbeiter wundert, dass man nun Alexa schon in einer Mikrowelle integriert habe (die Mikrowelle gibt es tatsächlich von Amazon bereits in den USA zu kaufen). Eine andere Mitarbeiterin erklärt ihm dann, in welche Geräte Amazon sonst noch versucht hat, Alexa zu integrieren - und dass dabei so einiges schief lief.

Anschließend werden einige Beispiele dafür gezeigt, wo Alexa nicht so gut ankam. Etwa Alexa in der Zahnbürste, Alexa im Hundehalsband oder Alexa im Whirlpool. Die echten NASA-Astronauten und Zwillingsbrüder Mark und Scott Kelly müssen dann noch die bittere Erfahrung machen, dass Alexa zur Steuerung von Aufgaben auf der ISS ebenfalls keine gute Idee ist. Zumindest für die Erdbewohner. Aber sehen Sie selbst: