Amazon Warehouse Deals: 20 Prozent Zusatzrabatt

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Cyber Monday Week. Doch sparen lässt sich zum Beispiel auch bei den Warehouse Deals. Derzeit mit 20 Prozent zusätzlichem Rabatt

Vergrößern Derzeit gibt es 20 Prozent auf die Amazon Warehouse Deals

Tagesangebote, Blitzangebote, Mega Deals oder Super-Schnäppchen – diese Woche kann sich der geneigte Konsument kaum retten vor Sonderangeboten von Amazon, Ebay, Saturn und Co. Bei all dem Trubel um die Cyber Week sollte man die Amazon Warehouse Deals nicht vergessen. Dort werden geöffnete und gebrauchte Produkte zu reduzierten Preisen offeriert. Derzeit gibt es nochmal 20 Prozent auf die schon ermäßigten Preise, womit die Deals noch attraktiver werden. Die 20 Prozent Extra-Rabatt werden automatisch an der Kasse abgezogen. Bei unseren Preisangaben ist der Nachlass bereits abgezogen, es handelt sich also um Endpreise.

Einige der Highlights

