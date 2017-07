Amazon: Ubisoft-Sale und Vorbesteller-Aktionen

Bei Amazon sind aktuell diverse Games günstiger erhältlich und vorbestellbar. Ein Überblick.

Vergrößern Amazon Ubisoft Blockbuster-Sale

Beim Ubisoft Blockbuster Sale auf Amazon sind aktuell viele Top-Spiele des Publishers Ubisoft zu einem reduzierten Preis erhältlich. Das Prügel-Spiel For Honor für PC kostet aktuell beispielsweise 28,99 Euro und Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands kostet 38,99 Euro. Ebenfalls im Angebot für PC, Xbox One und/oder Playstation 4:Assassin´s Creed The Enzio Collection, Watch_Dogs 2, The Division, The Crew Ultimate Edition und Far Cry Primal.

Amazon Prime Mitglieder sind auch automatisch Twitch Prime Nutzer und erhalten aktuell eine Goldene Lootbox in Overwatch.

Alle Vorbesteller lockt Amazon auch mit Bonus-Angeboten. Wer etwa die Standard Edition von FIFA 18 für PC, Xbox One oder Playstation 4 schon jetzt vorbestellt, der erhält beim Erscheinen am 26. September 2017 zusätzlich zum Spiel auch fünf Premium Gold-Sets, den Cristiano-Ronaldo-Leihspieler und 8 Special Edition-FUT-Trikots.

Weitere Vorbesteller-Bonus-Aktionen gibt es bei folgenden Titeln:

Amazon gibt bei allen Vorbestellungen eine Vorbesteller-Preisgarantie: Es gilt der bei der Vorbestellung von Amazon genannte Preis, selbst wenn der bis zur Veröffentlichung des Spiels steigen sollte. Außerdem sparen Amazon Prime Mitglieder bei Vorbestellungen 2 Euro, die am Ende des Bestellvorgangs vom Preis abgezogen werden. Hier können Sie sich für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden und so auch von den Angeboten beim großen Prime Day 2017 am 11. Juli 2017 profitieren.

