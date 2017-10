Amazon testet kostenpflichtige Alexa-Skills

Entwickler sollen künftig die Möglichkeit haben, Alexa-Skills kostenpflichtig als Premium-Inhalte anzubieten. Der Jeopardy! Skill macht in dieser Woche den Anfang.

Vergrößern Alexa Skills könnten bald kostenpflichtig werden. © Amazon

Wie Amazon in dieser Woche bestätigt, will der Online-Händler Entwicklern von Dritthersteller-Software für die digitale Assistentin Alexa die Möglichkeit geben, Geld mit ihren Sprachsteuerungsapps – den so genannten Alexa Skills – zu verdienen. Der erste Entwickler der Zugriff auf die neuen Developer-Tools für kostenpflichtige App-Abos erhält, sind die Macher des Alexa-Skills Jeopardy!, Sony Pictures Television.

Die neue kostenpflichtige Funktion will Alexa-Nutzern den Abschluss eines Amazon-Prime-Abos schmackhaft machen. Prime-Abonnenten bekommen mit dem Jeopardy!-Skill ab sofort an jedem Wochentag sechs zusätzliche Jeopardy!-Hinweise kostenlos. Nicht-Prime-Mitglieder können ein Monatsabo für Double Jeopardy! zum Preis von 1,99 US-Dollar abschließen, um dieselben Vorteile zu genießen. An der eigentlichen Jeopardy!-App für Alexa ändert sich mit dem neuen Angebot nichts. Sie bleibt auch weiterhin kostenlos.

Wie Amazon gegenüber Techcrunch erklärt, müssen zukünftige kostenpflichtige Skills nicht zwangsläufig mit einem Prime-Abo verknüpft sein. Darüber können Entwickler selbst entscheiden. Wie viel Amazon an kostenpflichtigen Abo-Diensten für Alexa-Skills mitverdienen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Konzern wollte sich gegenüber Techcrunch noch nicht zur Preisgestaltung äußern.

