Amazon-Schnapper: Auto-Dashcam für unter 38 Euro

Vergrößern Dashcam Mibao Full HD 1080P © Amazon/Mibao

Nur heute ist die Dashcam Mibao Full HD 1080P als Amazon-Tagesangebot für 37,59 Euro statt 69,99 Euro erhältlich. Diese Kamera dürfte damit zu den preiswertesten Dashcams gehören, die überhaupt erhältlich sind.

Die Dashcam soll Aufnahmen sogar mit Full HD machen und dabei einen Erfassungswinkel von 170 Grad haben. Der eingebaute Bildschirm zur Menü-Bedienung und zur Kontrolle der Aufnahmen ist 3 Zoll groß. Wie alle derzeit verkauften Dashcams zeichnet die Mibao im Dauerschleifenverfahren auf, so dass das jeweils älteste Video automatisch überschrieben wird, wenn die Speicherkarte voll ist. Eine passende Speicherkarte ist nicht enthalten, diese müssen Sie also sparat kaufen: Eine microSD-Karte Klasse 10 bis 32 GB Größe.

Ein G-Sensor, der Erschütterungen erkennen soll, ist ebenfalls verbaut. Die Kamera zeichnet auch nachts auf. Laut den Käuferkommentaren soll die Bildqualität okay sein. Extras wie WLAN oder App dürfen Sie für diesen Preis nicht erwarten. Die Videos übertragen Sie also entweder per Kabel zum PC oder schauen Sie sich direkt auf dem 3-Zoll-Bildschirm der Dashcam an.



Im Lieferumfang sind enthalten: Mini-USB-Kabel, Saugnapfhalterung, 3M-Aufkleber-Halterung, Kfz-Ladegerät und ein Benutzerhandbuch.

