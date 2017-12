Amazon schenkt all seinen Prime-Mitgliedern drei Hörbücher von Audible. Und so funktioniert es.

Vergrößern Amazon schenkt Prime-Mitgliedern drei Audible-Hörbücher © IDG

Amazon bietet allen Prime-Mitgliedern aktuell die Möglichkeit an, drei Monate lang den Dienst Audible kostenlo s zu nutzen. Erst nach Ablauf der Testphase fallen die üblichen Kosten von 9,95 Euro pro Monat an. Das Angebot ist natürlich bereits während der Gratisphase jederzeit kündbar. Letztendlich sparen Prime-Mitglieder also knapp 30 Euro.

Das Angebot bedeutet auch, dass die Prime-Mitglieder jeden Monat ein kostenloses Hörbuch von Audible erhalten. Welches, dass bleibt dem Nutzer völlig frei überlassen. Das Hörbuch-Guthaben kann für jedes der bei Audible verfügbaren über 200.000 Hörbucher verwendet werden und verfällt nicht. Sie können also auch drei Monate warten und dann die 3 Hörbücher hintereinander auswählen. Die Hörbücher landen in der Audible-Bibliothek und verbleiben auch nach Beendigung des Abos im Besitz des Nutzers. Sie können über die Audible-App heruntergeladen werden.

Zum Angebot: 3 Monate Audible gratis für Amazon Prime-Mitglieder



Noch kein Prime-Mitglied? Sie können Amazon Prime hier kostenlos 30 Tage lang ausprobieren. Neben dem schnelleren und kostenlosen Premiumversand erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf Amazon Prime Video, unbegrenzten Fotospeicherplatz und die Möglichkeit, 30 Minuten früher Amazon Blitzangebote zu erwerben. Die gilt auch für die aktuellen Amazon Last-Minute-Angebote.



Amazon Music Unlimited: 3 Monate für nur 99 Cent!



Tipp: Amazons Music Unlimited kann aktuell für nur 99 Cent insgesamt 3 Monate lang genutzt werden. Das ist durchaus ein attraktives Angebot, um bei Amazon Music Unlimited hineinzuschnuppern. Denn regulär müssen Prime-Mitglieder für die Nutzung von Amazon Music Unlimited immerhin 7,99 Euro pro Monat beziehungsweise 79 Euro pro Jahr zahlen. Echo-Besitzer zahlen 3,99 Euro pro Monat. Für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft kostet Music Unlimited 9,99 Euro pro Monat. Die Mitgliedschaft bei Music Unlimited ist jederzeit kündbar.