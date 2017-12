Ab sofort können Sie auf dem Fire TV keine Videos mehr in der Youtube-App anschauen. Doch es gibt eine Lösung: Amazon leitet auf Youtube im Browser weiter.

Vergrößern Amazon schaltet Youtube-App für Fire TV ab © iStockphoto/PictureLake

Amazon kam Google zuvor: Vier Tage bevor Google die Youtube-App für Amazon Fire TV abschaltet, hat Amazon die Youtube-App offensichtlich bereits selbst auf Fire TV deaktiviert. Wer Youtube jetzt starten will, bekommt einen Hinweis, dass er Youtube statt in der App in einem der beiden Browser Firefox oder Silk Browser öffnen soll. Das berichten US-Medien. Eine offizielle Aussage von Amazon dazu gibt es zwar nicht, doch US-Medien vermuten, dass die Abschaltung der Youtube-App und die damit verbundene Link-Weiterleitung von Amazon und nicht von Google ausgeht.

Amazon macht es den Fire-TV-Nutzern aber einfach Youtube-Videos trotzdem sofort anschauen zu können. Denn in der Youtube-App erscheint nach dem Öffnen eine Meldung mit zwei Buttons, die Youtube direkt in einem der beiden genannten Browser öffnen. Der Nutzer muss also nur noch einen der beiden Links anklicken, um an sein gewünschtes Video zu kommen. Amazon hatte Firefox und Silk erst vor wenigen Tagen als Browser-Apps für Fire TV veröffentlicht.

Vergrößern Diese Meldung sieht man, wenn man die Youtube-App auf dem Fire TV öffnet. © fastcompany.com/ Jared Newman

Google will/wollte die Youtube-App am 1. Januar 2018 von den Amazon-Geräten entfernen. Grund: Amazon bietet in seinem Online-Shop keine Google-Geräte wie Chromecast oder Google Home (Mini) an. Außerdem unterstützt Amazon Prime Video auf dem Chromecast nicht. Deswegen entfernt Google als Retourkutsche die beliebte Youtube-App von den Amazon-Geräten. In den letzten Wochen hatte es allerdings geheißen, dass sich beide Unternehmen einander annähern würden. Das war offensichtlich dann doch nicht der Fall.



Chromecast Ultra, Fire TV, Apple TV 4K & Nvidia Shield TV im Vergleich