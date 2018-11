Im Amazon "Angebot des Tages" gibt es wieder Samsung Smart-TVs zu guten Preisen. Mit dabei: ein TV im Bilderrahmen-Design.

Vergrößern Amazon: Samsung Smart-TVs im Tages-Angebot © Samsung

Im Countdown zur Cyber-Monday-Woche gibt es viele spannende Tages-Angebote. Im „Angebot des Tages“ sind heute Samsung-Fernseher. Dabei handelt es sich um eher größere Smart-TVs zwischen 49 – 65 Zoll. Wenn Sie also auf der Suche nach einem geeigneten Smart-TV sind, bietet sich jetzt vielleicht die passende Gelegenheit.

Bei den Geräten handelt es sich um LED-TVs, die eine Ultra-HD-Auflösung mit HDR bieten. Des Weiteren bieten die Geräte einen Triple-Tuner, bieten tolle Smart-TV-Features und unterstützen die beliebte Streaming-Dienste wie Amazon Video, Netflix, Youtube, DAZN und vielem mehr. Angeboten werden das Modell NU8009 in den Größen 49 und 55 sowie der extravagante Samsung LS03 "The Frame" in der 65-Zoll-Größe, das Gerät sieht aus wie ein Bilderrahmen ist jedoch recht teuer.



Die Samsung Smart-TVs aus dem „Angebot des Tages“ haben wir hier für Sie aufgelistet. Beachten Sie jedoch, dass es handelt sich um ein Tages-Angebot, falls Sie also interesse an einem der Geräte haben, heißt es also - schnell zugreifen:



Samsung NU8009 123 cm (49 Zoll) LED Fernseher für 629 statt 1249 Euro kaufen



Samsung NU8009 138 cm (55 Zoll) LED Fernseher für 729 statt 1499 Euro kaufen



Samsung LS03 The Frame 163 cm (65 Zoll) LED Lifestyle Fernseher für 1999,99 statt 2499 Euro kaufen

