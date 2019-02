Amazon-Rabatt: Fire HD 10 für 110 Euro

Denise Bergert

Im Rahmen der aktuellen Sonderangebote gewährt Amazon bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fire-Tablets.

Vergrößern Amazon gewährt bis zu 25 Prozent Rabatt auf Fire-Tablets. © Amazon

Online-Händler Amazon gewährt in dieser Woche bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fire-Tablets. So ist beispielsweise das Fire HD 10 in der 32-GB-Ausführung für 109,99 Euro anstelle der UVP in Höhe von 149,99 Euro erhältlich. Die 64-GB-Variante kostet 149,99 Euro anstatt 189,99 Euro. Der Tablet-PC aus dem Jahr 2017 bietet ein 10-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Im Gehäuse werkeln ein MT8173-Prozessor von Mediatek und zwei GB RAM. Ebenfalls an Bord sind der Alexa-Hands-Free-Modus und rund zehn Stunden Akku-Laufzeit.

Ebenfalls günstiger erhältlich ist in dieser Woche die Kids Edition des Fire HD 10. Im Gehäuse werkelt die identische Hardware wie im Fire HD 10. Im Gegensatz zur herkömmlichen Ausführung ist das Kinder-Tablet jedoch mit einer kindgerechten, stabilen Hülle ausgestattet. Ebenfalls im Paket enthalten ist ein Jahresabo für den Multimedia-Dienst FreeTime Unlimited sowie zwei Jahre Sorglos-Garantie. Geht das Tablet in diesem Zeitraum kaputt, liefert Amazon ein kostenloses Ersatzgerät. Mehr Kontrolle über den Medienkonsum ihrer Kinder erhalten Eltern außerdem über die integrierte Kindersicherung und das Amazon Eltern Dashboard.

