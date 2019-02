Amazon-Rabatt: Echo Input für 24,99 Euro

Denise Bergert

Amazon gewährt auf seine Lautsprecher-Erweiterung Echo Input aktuell einen Rabatt in Höhe von 15 Euro.

Vergrößern Echo Input erweitert herkömmliche Lautsprecher um Alexa-Funktionen. © Amazon

Noch bis zum 13. Februar gewährt Amazon Rabatte auf ausgewählte Elektronik-Produkte. In dieser Woche ist auch die Lautsprecher-Erweiterung Echo Input zum vergünstigten Preis erhältlich. Anstelle der UVP in Höhe von 39,99 Euro ist der Echo Input derzeit für nur 24,99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß zu haben.

Der Echo Input wird per Bluetooth oder mit einem 3,5-mm-Audiokabel mit einem Lautsprecher verbunden und erweitert diesen um die Funktionalitäten von Amazons digitaler Assistentin Alexa. Das Zubehör verfügt über vier integrierte Mikrofone, die Sprachbefehle selbst bei hoher Hintergrundlautstärke erfassen sollen. Auf dem Echo Input sind außerdem zwei Tasten angebracht, mit der sich die Mikrofone deaktivieren lassen. Die Aktivierung von Alexa per Knopfdruck anstelle eines Sprachbefehls ist ebenfalls möglich.

Über den Echo Input können Nutzer Musik von Spotify oder Amazon Music streamen. Alexa liest außerdem auf Wunsch Nachrichten vor oder informiert über die aktuelle Wetter- oder Verkehrslage. Kompatible Smart-Home-Geräte können ebenfalls per Sprachbefehl über das Zubehör gesteuert werden.

