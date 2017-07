Amazon: Rabatt-Aktion für Echo und Echo Dot

Amazon hat eine Rabatt-Aktion für Echo und Echo Dot gestartet. Hier können Sie beim Kauf Geld sparen.

Vergrößern Echo Dot von Amazon © Amazon

Amazon hat eine Rabatt-Aktion für seine Echo-Geräte gestartet. Beim Kauf von zwei Echo-Geräten gibt es einen Rabatt in Höhe von 40 Euro. Dazu muss an der Kasse der Aktionscode ECHO2PACK eingegeben werden. Wer bei einem Kaufvorgang ein Amazon Echo und ein Echo Dot kauft, der erhält mit dem Aktionscode ECHOUNDDOT einen Rabatt in Höhe von 20 Euro. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf dieser Seite bei Amazon.



Der Echo Dot von Amazon kostet 59,99 Euro . Im Gegensatz zum Amazon Echo für 179,99 Euro verfügt das Gerät über keinen Lautsprecher, sondern wird per Bluetooth oder 3,5 mm Stereokabel mit den bereits vorhandenen Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden und lauscht dann Alexa-gesteuert auf die Sprachbefehle des Nutzers.

Neben der Musikwiedergabe via Amazon Music, Spotify oder TuneIn, kann Echo Dot auch zur Steuerung von Lampen, Lichtschaltern, Thermostaten oder anderen Smart-Home-Geräten genutzt werden. Über Skills kann der Funktionsumfang noch weiter ausgebaut werden.

Amazon Prime Day 2017 am 11. Juli

Zum Amazon Prime Day am kommenden Dienstag (11. Juli) wird Amazon sicherlich auch seine Produkte zu günstigeren Preisen anbieten. An dem Prime Day wird es tausende Angebote geben. Für die Teilnahme an der Aktion ist eine Prime-Mitgliedschaft notwendig. Allerdings: Am Prime Day können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bisher nicht Prime-Mitglied sind. Sie müssen sich nur rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden.