Amazon Prime: Vier Top-Spiele gratis im Oktober bei Twitch Prime

Darksiders Warmastered Edition In dem Action-Adventure übernehmen Sie die Rolle von Krieg und führen ihn in seinen Kampf für Rache und Rechtfertigung. In ein paar Wochen erscheint der dritte Teil der erfolgreichen Serie.

Soma Soma ist ein Scifi- und Horror-Spiel von Frictional Games, den Erfindern von Amnesia: The Dark Descent. In der aufregenden Geschichte werden nicht immer angenehme Fragen gestellt zu Identität, Bewusstsein und darüber, was einen Menschen ausmacht.



System Shock: Enhanced Edition Ein Kampf ums nackte Überleben in den Tiefen des Weltalls! 21 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung ist der Ego-Shooter System Shock endlich wieder zurück!