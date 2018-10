Amazon Prime Video: Highlights im Oktober

Deutschland 86 und The Man in the High Castle (Staffel 3) gehören zu den Highlights bei Amazon Prime Video im Oktober 2018.

Vergrößern Die dritte Staffel von The Man in the High Castle startet im Oktober auf Amazon Prime Video © Amazon

Die Film- und Serien-Highlights im Oktober 2018 bei Netflix haben wir Ihnen bereits vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, worauf sich die Amazon-Prime-Video-Abonnenten freuen dürfen. Das Warten hat ein Ende: Im Oktober startet die dritte Staffel der Prime-Originals-Serie The Man in the High Castle. Die Serie basiert auf dem Roman „Das Orakel vom Berge“ von Philip K. Dick und geht der Frage nach, wie die Welt aussehen könnte, wenn die Alliierten den Zweiten Weltkrieg verloren hätten. In der dritten Staffel der Emmy-prämierten Serie muss sich Juliana Crain (Alexa Davalos) mit ihrem Schicksal auseinandersetzen, nachdem sie sich in der Neutralen Zone in Sicherheit gebracht hat.

Mit Deutschland86 startet im Oktober eine weitere Prime-Originals-Serie. Sie nimmt die Geschichte von Martin Rauch (Jonas Nay), seiner Tante Lenora (Maria Schrader) und ihrer Genossen von der HVA drei Jahre nach Deutschland83 wieder auf. Von Moskau aufgegeben und hungrig nach Devisen zwingt die ostdeutsche Führung ihre Agenten in kapitalistische Experimente in aller Welt, um das sinkende sozialistische Schiff zu retten.

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Sie haben noch kein Amazon Prime und damit auch kein Amazon Prime Video? Dann können Sie den Dienst hier 30 Tage lang kostenlos testen. Die Kosten liegen bei 69,99 Euro im Jahr. Studenten zahlen jährlich 34 Euro.

Neue Serien auf Prime Video im Oktober

Ab 1.10.: The State - Staffel 1 (exklusiv)

Ab 1.10.: Chicago Fire - Staffeln 1-5

Ab 1.10.: Chicago P.D. - Staffeln 1-13



Ab 1.10.: Dr. House - Staffel 1-8

Ab 4.10.: Bones - Staffel 1-12

Ab 4.10.: Family Guy - Staffel 1-8

Ab 4.10.: American Dead! - Staffel 1-9

Ab 4.10.: Futurama - Staffeln 1-10

Ab 4.10.: Bob´s Burgers - Staffel 1-5

Ab 5.10.: The Man in the High Castle - Staffel 3 (Prime Original)

Ab 8.10.: Young Sheldon - Staffel 1 (exklusiv)



Ab 19.10.: Deutschland86 (Prime Original)

Ab 19.10.: Lore - Staffel 2 (Prime Original)

Ab 24.10.: The Walking Dead - Staffel 8



Neue Filme auf Prime Video im Oktober: