Amazon Prime Video: Highlights im November 2018

Die deutsche Prime-Originals-Serie "Beat" startet im November auf Amazon Prime Video. Und "Vikings" geht endlich weiter...

Vergrößern Vikings - der zweite Teil der Staffel 5 startet Ende November © Amazon

Die Film- und Serien-Highlights im November 2018 bei Netflix haben wir Ihnen bereits vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, worauf sich die Amazon-Prime-Video-Abonnenten freuen dürfen. Fans der Serie Vikings dürfen sich auf den zweiten Teil der fünften Staffel freuen. Nach Deutschland86 im Oktober startet im November mit Beat die nächste deutsche Prime-Originals-Serie.

Bei "Beat" steht der Club-Promoter Robert "Beat" Schlag im Mittelpunkt, der in der Berliner Technoszene bestens vernetzt ist. Um an die Hintermänner eines kriminellen Netzwerks zu kommen, wird Beat vom Europäischen Geheimdienst rekrutiert. Auf der Jagd nach den Drahtziehern des organisierten Organhandels wird Beat von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und gerät schnell an seine persönlichen Grenzen...

Die erste Staffel von "Beat" startet am 9. November auf Amazon Prime Video. Den Trailer zur Serie finden Sie hier :

Als zweite Amazon-Prime-Originals-Serie ist The Gymkhana Files ab dem 16. November 2018 auf Amazon Prime Video verfügbar. Die achtteilige, ungeskriptete Serie zeigt, wie das Team um Ken Block versucht, das "großartigste Auto-Video aller Zeiten" zu produzieren. Motorsportstar und Unternehmer Ken Block hat kürzlich den zehnten Teil seiner preisgekrönten, rekordverdächtigen Gymkhana-Filmreihe angekündigt, "Gymkhana 10".

Neue Serien auf Prime Video im November 2018:

Ab 1.11.: Blindspot - Staffel 3 (Prime Exclusives)

Ab 1.11.: The Long Road Home - Staffel 1

Ab 1.11.: The Good Fight - Staffel 1

Ab 1.11.: Quantico - Staffeln 1 & 2



Ab 5.11.: Lethal Weapon - Staffel 2 (exklusiv)



Ab 9.11.: Beat - Staffel 1 (Prime Original)

Ab 9.11.: Patriot - Staffel 2 (Prime Original)

Ab 9.11.: Startup - Staffel 3 (Prime Exclusive)



Ab 16.11.: The Gymkhana Files - Staffel 1 (Prime Original)

Ab 29.11.: Vikings - Staffel 5, Teil 2 (Prime Exclusive)



Neue Filme auf Prime Video im November 2018: