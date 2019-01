Amazon Prime Video: Highlights im Januar 2019

The Grand Tour – Staffel 3, Pastewka - Staffel 2: Dies und mehr sind die Highlights im Januar 2019 auf Amazon Prime Video.

Vergrößern Pastewka geht in die neunte Staffel © Amazon

Die Film- und Serien-Highlights im Januar 2019 bei Netflix haben wir Ihnen hier haben wir Ihnen bereits vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, worauf sich die Amazon-Prime-Video-Abonnenten freuen dürfen. In der neuen, dritten Staffel von The Grand Tour begibt sich das legendäre Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May mal wieder auf einen Reise rund um den Globus, um Autos zu testen. Die Tour führt über Kolumbien und die Mongolei bis hin zu Schweden und Detroit.



Die deutsche Amazon-Originals-Serie Pastweka geht im Januar 2019 in die neunte Staffel. Außerdem startet im Januar auch die deutsche Synchronfassung der Anthologie-Serie The Romanoffs vom des neunmaligen Emmy-Preisträgers Matthew Weiner (Mad Men).

Neue Serien & Staffeln

Neue Filme



Neue Kids-Highlights



Wendy – Der Film

exklusiv verfügbar ab 27.01.

Clifford, der große rote Hund

verfügbar ab 15.01.

Lego Friends: Girls on a Mission

verfügbar ab 25.01.

Lego Marvel: Black Panther

verfügbar ab 25.01.

Lego Marvel: Guardians of the Galaxy

verfügbar ab 25.01.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon



The Blacklist – Staffel 6

zum Kaufen verfügbar ab 04.01.

Predator – Upgrade

zum Kaufen verfügbar ab 10.01.

zum Leihen verfügbar ab 24.01

Outlander – Staffel 4

zum Kaufen verfügbar ab 10.01.

American Animals

zum Kaufen verfügbar ab 10.01.

zum Leihen verfügbar ab 18.01.

Leave No Trace

zum Kaufen verfügbar ab 11.01.

zum Leihen verfügbar ab 17.01.

Once Upon a Deadpool

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 15.01.

Don't Worry, weglaufen geht nicht!

zum Kaufen verfügbar ab 15.01.

zum Leihen verfügbar ab 31.01.

Searching

zum Kaufen verfügbar ab 18.01.

zum Leihen verfügbar ab 31.01.

Das Haus Der Geheimnisvollen Uhren

zum Kaufen verfügbar ab 18.01.

zum Leihen verfügbar ab 24.01.

Mile 22

zum Kaufen verfügbar ab 18.01.

zum Leihen verfügbar ab 25.01.

Uncle Drew

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 21.01.

Die Unglaublichen 2

zum Kaufen verfügbar ab 25.01.

zum Leihen verfügbar ab 07.02.

The Man Who Killed Don Quixote

zum Kaufen verfügbar ab 25.01.

zum Leihen verfügbar ab 07.02.

Sauerkrautkoma

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 31.01.

Venom

zum Kaufen verfügbar ab 31.01.

zum Leihen verfügbar ab 14.02.

