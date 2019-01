Amazon Prime Video: Highlights im Februar 2019

Panagiotis Kolokythas

The Expanse 1-3. Staffel, Homecoming, Quiet Place: Das sind drei der vielen Highlights auf Amazon Prime Video im Februar!

Vergrößern Demnächst bei Amazon Prime: Quiet Place © Amazon / Paramount Pictures

Die Film- und Serien-Highlights im Februar 2019 bei Netflix haben wir Ihnen hier bereits vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, worauf sich die Amazon-Prime-Video-Abonnenten freuen dürfen. Zu den Highlights gehört die Prime Originals Serie Homecoming , deren erste Staffel ab dem 22. Februar in der deutschen Synchronisierung zu sehen ist. In dem Psycho-Thriller spielt die Oscar-Gewinnerin Julia Roberts zum ersten Mal in einer Serie mit. Regie in "Homecoming" führt Sam Esmail ("Mr. Robot") und die Story basiert auf einem gleichnamigen Podcast.

Sci-Fi-Fans dürfen sich auf The Expanse freuen: Alle drei bisher produzierten Staffeln sind bei Amazon Prime Video ab dem 8. Februar erhältlich. Die Serie wurde im vergangenen Jahr von Amazon-Chef Jeff Bezos "gerettet", nachdem ihr Aus beim ursprünglichen US-Sender Syfy drohte. Fans trommelten so laut um Rettung, dass Bezos schließlich das Weiterleben der Serie sicherte. Hierzulande war die Serie bis Herbst 2018 bei Netflix verfügbar. Das ändert sich jetzt natürlich: Die ersten beiden Staffel, die es auch auf Netflix gab und die neue dritte Staffel starten am 8. Februar 2019 auf Amazon Prime Video. Die vierte Staffel befindet sich in der Produktion.



Ebenfalls absolut sehenswert ist die Serie "The Marvelous Mrs. Maisel". Die zweite Staffel ist seit Dezember 2018 in englischer Originalfassung verfügbar. Ab dem 15. Februar 2019 folgt nun die deutsche Synchronfassung.



Neue Serien & Staffeln

Ab 3.2.: The Flash - Staffel 4 (exklusiv)



Ab 8.2.: The Expanse - Staffel 1-3 (exklusiv)

Ab 15.2.: The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 2 (Prime Originals)

Der Weg von Midge Maisel (Rachel Brosnahan) an die Comedy-Spitze ist steiniger und nervenaufreibender denn je. Von Paris in den Keller des B. Altman, von den Catskills in einen Nachtclub in D.C. – Midges Entscheidung, ihre Stand-up-Karriere weiterzuverfolgen, macht ihr immer stärker deutlich, dass sie jahrelang in einer Blase gelebt hat. Plötzlich wird sie täglich mit Sexismus konfrontiert. Doch auch ihr Umfeld muss mit den Auswirkungen ihres neuen Lebenswegs klarkommen: Ihre Eltern, Abe (Tony Shalhoub) und Rose (Marin Hinkle), hinterfragen das Leben, das sie bisher geführt haben, Joel (Michael Zegen) wächst über sich hinaus und wird zu dem Mann, der er immer sein wollte, und Susie (Alex Borstein) denkt ernsthaft über ihre Zukunft als Talentmanagerin nach. Als der Herbst kommt, nimmt Midges Karriere Fahrt auf. Doch auch der Druck auf sie wird stärker. Es sieht aus, als könnte sie vor der Chance ihres Lebens stehen – aber zu welchem Preis?





Ab 15.2.: Lorena - Staffel 1 (Original mit Untertitel - Prime Original)

Ab 22.2.: The Giant Beast that is the global Economy - Staffel 1 (Prime Original)





Ab 22.2.: Homecoming - Staffel 1 (Prime Originals)

Heidi Bergman (Julia Roberts) ist Sachbearbeiterin im Homecoming Transitional Support Center. Die Einrichtung der Geist-Group hilft Soldaten dabei, wieder ins zivile Leben zurückzufinden. Dort trifft sie auf Walter Cruz (Stephan James), einen Soldaten, der in eine neue Phase seines Lebens starten will. Colin Belfast (Bobby Cannavale) ist Heidis Vorgesetzter und für die Einrichtung verantwortlich. Doch die manischen Eigenarten des ehrgeizigen Unternehmers lassen fragwürdige Motive vermuten. Zeitsprung – vier Jahre später hat Heidi ein neues Leben begonnen. Sie lebt bei ihrer Mutter (Sissy Spacek) und arbeitet als Kellnerin in einer Kleinstadt. Doch dann besucht sie ein Prüfer des Verteidigungsministeriums (Shea Whighman) und will wissen, warum sie die Homecoming-Einrichtung verlassen hat. Heidi beginnt zu begreifen, dass hinter ihren Erlebnissen mehr verborgen ist, als sie dachte...



Ab 27.2.: Taken - Staffel 1 (exklusiv)



Neue Filme (exklusiv)

Ab 1.2.: Spice World



Ab 2.2.: The Florida Project

Ab 3.2.: No Way Out - Gegen die Flammen

Ab 3.2: The Hollow Child

Ab 17.2.: Nach einer wahren Geschichte

Ab 19.2.: Die Mumie

Ab 19.2.: Operation Red Sea

Ab 20.2.: Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?

Ab 21.2.: Nach dem Urteil

Ab 23.02.: A Quiet Place Drei Monate nach der verheerenden Alieninvasion kämpft die einzig überlebende Familie, die Abbotts, ums Überleben. Die rätselhaften Kreaturen, die die Erde übernommen haben, scheinen unverwundbar. Sie sind zwar blind, werden aber durch jedes noch so kleine Geräusch angelockt.

Ab 25.2.: Foxtrot



Ab 26.2.: Loving

Ab 28.2.: Die Wunderübung

Neue Kids-Highlights

Ab 1.2.: Das geheimnisvolle Kochbuch – Staffel 3

Ab 16.2.: Der Zauberwunsch

Ab 28.2: Elias – Das kleine Rettungsboot

Neue Titel zum Kaufen und Leihen im digitalen Shop bei Amazon



American Crime – Staffel 3

zum Kaufen verfügbar ab 01.02.

Das schönste Mädchen der Welt

zum Kaufen verfügbar ab 06.02.

zum Leihen verfügbar ab 20.02.

Bad Times at the El Royale

zum Kaufen verfügbar ab 07.02.

zum Leihen verfügbar ab 21.02.

The Guilty

zum Kaufen verfügbar ab 14.02.

zum Leihen verfügbar ab 22.02.

Johnny English: Man lebt nur dreimal

zum Kaufen verfügbar ab 15.02.

zum Leihen verfügbar ab 21.02.

Verliebt in meine Frau

zum Kaufen verfügbar ab 15.02.

zum Leihen verfügbar ab 22.02.

Siren – Staffel 1

zum Kaufen verfügbar ab 20.02.

Intrigo – Tod des Autors

zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 21.02.

Gänsehaut 2

zum Kaufen verfügbar ab 21.02.

zum Leihen verfügbar ab 07.03.

Halloween

zum Kaufen verfügbar ab 22.02.

zum Leihen verfügbar ab 28.02.

Hunter Killer

zum Kaufen verfügbar ab 22.02.

zum Leihen verfügbar ab 07.03.

Bohemian Rapsody

zum Kaufen verfügbar ab 28.02.

zum Leihen verfügbar ab 14.03.

Ballon

zum Kaufen verfügbar ab 28.02.

zum Leihen verfügbar ab 14.03.

Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos testen

Sie haben noch kein Amazon Prime und damit auch kein Amazon Prime Video? Dann können Sie den Dienst hier 30 Tage lang kostenlos testen. Die Kosten liegen bei 69,99 Euro im Jahr. Studenten zahlen jährlich 34 Euro.