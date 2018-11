Amazon Prime Video: Highlights im Dezember 2018

Vikings geht endlich weiter und Comedy im Stil der 50er Jahre: Dies sind die Highlights im Dezember auf Amazon Prime Video.

Vergrößern Die zweite Staffel der Originals-Serie The Marvelous Mrs. Maisel startet im Dezember auf Amazon Prime Video © Amazon

Die Film- und Serien-Highlights im Dezember 2018 bei Netflix haben wir Ihnen bereits vorgestellt. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, worauf sich die Amazon-Prime-Video-Abonnenten freuen dürfen.

Für Fans der Serie Vikings hat das lange Warten bereits an diesem Donnerstag ein Ende: Der zweite Teil der fünften Staffel der Wikinger-Saga beginnt und wir erfahren endlich, wie es im Kampf der Brüder um die Macht weiter geht. Ab diesem Zeitpunkt wird dann auch wieder der erste Teil der Staffel 5 auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Woche für Woche folgen alle Episoden der Staffel 5 Teil 2 von Vikings.

Prime Originals: The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 2 ab 5.12.

Zunächst nur in der Original-Fassung ist ab dem 5. Dezember auf Prime Video die zweite Staffel Prime-Originals-Serie The Marvelous Mrs. Maisel zu sehen. Die deutsche Synchronfassung folgt erst im Frühling 2019. Und so geht es in der Serie weiter:

Trotz ihres Erfolgs im Gaslight hat Midge Maisel (Rachel Brosnahan) weiterhin mit den Folgen ihres fatalen Aufeinandertreffens mit Sophie Lennon (Jane Lynch) zu kämpfen. Ihr Weg hinauf auf der Comedy-Leiter ist steiniger und nervenaufreibender denn je. Midges Entscheidung, ihre Stand-up-Karriere weiterzuverfolgen, macht ihr immer stärker deutlich, dass sie jahrelang in einer Blase gelebt hat – plötzlich wird sie tagtäglich mit Sexismus konfrontiert. (...) Es sieht aus, als könnte Midge vor der Chance ihres Lebens stehen – aber zu welchem Preis?

Exklusiv bei Prime Video: I, Tonya ab 22.12.

Der Film I, Tonya gehörte zu den besten Filmen des Jahres 2017. Ab dem 22. Dezember gibt es den Film exklusiv auf Prime Video zu sehen. Die Hauptrolle der berühmt, berüchtigten Eiskunstläuferin Tonya Harding spielt Margot Robbie. Erzählt wird die auf wahren Ereignissen basierende Geschichte der Feindschaft zwischen den beiden Eiskunstläuferinnen Tonya Harding und Nancy Kerrigan, die zu einem der größten Skandale der Sportgeschichte führte.

Alle neuen Serien & Staffeln auf Amazon Prime Video im Dezember 2018:

Alle neuen Filme auf Amazon Prime Video im Dezember 2018:

