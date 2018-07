Amazon Prime Mitgliedschaft kündigen – so geht´s

So können Sie die Amazon Prime Mitgliedschaft mit wenigen Mausklicks kündigen. Das gilt es dabei zu beachten.

Vergrößern Amazon Prime Mitgliedschaft richtig kündigen © Amazon

Die Amazon Prime Mitgliedschaft bietet viele Vorteile, selbst dann, wenn Sie nicht regelmäßig Produkte beim Online-Händler kaufen und so vom schnellen Premiumversand profitieren. Prime Video, Prime Music und Twitch Prime sind drei der attraktiven Dienste, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern im Gegenzug zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft für 69 Euro im Jahr beziehungsweise 7,99 Euro im Monat bietet.

Dennoch erhalten wir oft die Frage, wie man Amazon Prime kündigen kann. Gerade nach dem Prime Day 2018 neulich, bei dem es 36 Stunden lang Top-Angebote nur für Prime-Mitglieder gab und eine Testmitgliedschaft ausreichend war, um von den Angeboten zu profitieren. Die Kündigung der Prime-Mitgliedschaft ist eigentlich ganz einfach, es gilt aber auch einige Dinge zu beachten.

So kündigen Sie die kostenlose 30-Tage-Testmitgliedschaft

Innerhalb der ersten 30 Tage Test-Mitgliedschaft bei Amazon Prime können Sie den Dienst jederzeit mit einem Mausklick beenden. Rufen Sie über diesen Link ihre „Meine Amazon Prime-Mitgliedschaft verwalten“-Seite und klicken Sie dann unten links auf Mitgliedschaft beenden. Unser Tipp: Setzen Sie sich eine Erinnerung, sobald die 30-Tage-Test-Mitgliedschaft beginnt, dann verpassen Sie auch nicht den richtigen Termin.

Normale Prime-Mitgliedschaft innerhalb der richtigen Frist kündigen

Vergrößern Hier können Sie die Prime Mitgliedschaft bei Amazon beenden

Ihren aktuellen Status der Prime-Mitgliedschaft bei Amazon können Sie ebenfalls auf der Amazon-Seite „Meine Amazon Prime-Mitgliedschaft verwalten“ über diesen Link einsehen. Eventuell müssen Sie sich zunächst mit ihren Login-Daten anmelden.

Auf der Seite erfahren Sie auch die aktuelle Zahlungsweise und können diese ändern. Also ob Sie den Prime-Dienst für 69 Euro im Jahr oder für 7,99 Euro im Monat verwenden. Im linken Bereich sehen Sie auch, wann die nächste Zahlung fällig wird. Per Klick auf „Vor Verlängerung erinnern“ erhalten Sie drei Tage vor Ablauf der Mitgliedschaft eine Mail. So können Sie die Frist zur Kündigung einhalten, ohne dass erneut Kosten anfallen.

Mit einem Klick auf „Mitgliedschaft beenden“ kündigen Sie Ihre Amazon-Prime-Mitgliedschaft.