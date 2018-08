Amazon Prime: Mehr Live-Audio-Streaming für Fußball-Fans

Mit Start der Saison 2018/2019 erweitert Amazon sein Audio-Angebot für Fußball-Fans. Amazon-Prime- und Amazon Music-Unlimited-Nutzer hören jetzt alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live. Dazu die Champions-League mit deutscher Beteiligung und die Spiele des DFB-Pokals. Ohne Aufpreis.

Vergrößern Amazon: Mehr Live-Audio-Streaming für Fußball-Fans © Amazon

Wer Amazon-Prime-Kunde oder Amazon-Music-Unlimited-Nutzer ist, kann in der Fußball-Saison 2018/2019 Live-Audiostreaming von allen Spielen der ersten und zweiten Fußball-Bundesligain voller Länge empfangen. Zusammen mit den Relegationsspielen und dem DFL Supercup ergibt das 617 Pflichtspiele, die live gestreamt werden. Außerdem streamt Amazon live die Spiele der vier deutschen Mannschaften (Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim) in der Champions League in voller Länge. Die 63 Spiele des DFB-Pokals gibt es ebenfalls als Audiostream auf Amazon Prime und Amazon Music Unlimited: Einzeln angesetzte DFB-Pokal-Begegnungen werden in voller Länge präsentiert, Parallel-Spiele werden in der Konferenz angeboten.

Alle Inhalte sind für Mitglieder von Amazon Prime und Amazon Music Unlimited auf Alexa-fähigen Endgeräten sowie über die Amazon Music App auf Fire-Geräten, iOS, Android, Desktop und Sonos-Speakern ohne Aufpreis verfügbar.

Am redaktionellen Konzept ändert sich gegenüber der Saison 2017/2018 nichts: Einzelspiele werden durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichten sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Match-Highlights sind 15 Minuten nach dem Abpfiff On-Demand verfügbar. Beim „Amazon Topspiel“ kommen renommierte Experten wie Mirko Slomka, ehemaliger Trainer bei Hannover 96, HSV und Schalke 04, oder Andre Schubert, ehemaliger Trainer bei St. Pauli und Borussia Mönchengladbach, als Co-Kommentatoren zu Wort. Marco Röhling steht weiterhin an der Spitze des Kommentatoren-Teams.

Dazu gibt es Analysen, Interviews und Musik ab 30 Minuten vor dem Anstoß des ersten Matches bis 30 Minuten nach dem Schlusspfiff des letzten Matches an jedem Bundesliga-Spieltag. 90-minütige Spieltag-Zusammenfassung an Montagabenden auf Abruf, moderiert von Markus Herwig und Benjamin Zander, runden das Angebot ab. Alle Fußball-Inhalte sind per Sprachbefehl wie beispielsweise „Alexa, spiel die Amazon Konferenz“ oder „Alexa, spiel das Hamburg-Spiel“ verfügbar.

In der zurückliegenden Saison 2017/2018 konnten Amazon-Prime-Mitglieder sowie Amazon Music Unlimited-Nutzer die erste und zweite Fußball-Bundesliga-Spiele live hören. Amazon übertrug alle 617 Pflichtspiele der 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, die Relegation und den DFL-Supercup. Wer dagegen auch die Spiele des DFB-Pokals hören wollte, musste zusätzlich Amazon Music Unlimited buchen. Für 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Jahr für Prime-Mitglieder beziehungsweise 9,99 Euro pro Monat für Nicht-Prime-Mitglieder. Sie können Amazon Music Unlimited 30 Tage lang gratis testen. Falls Sie einen Echo kaufen, kostet Amazon Music Unlimited nur 3,99 Euro pro Monat.

Die Prime-Mitgliedschaft wiederum kostet 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Sie können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen. Die Champions League hat Amazon dagegen in der letzten Saison überhaupt noch nicht als Audio-Inhalt übertragen.

Fußball live: So sehen Sie Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal & Champions League