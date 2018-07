Amazon Neuheiten: Exklusive Markenprodukte zu günstigen Preisen

Die Amazon Prime-Day-Neuheiten feiern dieses Jahr Premiere! Auch nach dem Prime Day sind viele der exklusiven Neuheiten-Produkte noch erhältlich - und das zum Teil auch jetzt noch zum vergünstigten Prime-Day-Preis. Hier sind die besten Angebote.

Vergrößern Amazon hat zum Prime Day Produkt-Neuheiten auf den Markt gebracht © Amazon

Die meisten der zum Prime Day erschienenen Artikel sind auch heute noch verfügbar. Als Amazon Prime-Mitglied können Sie auf die Angebote zugreifen - solange diese noch vorrätig sind . In diesem Beitrag stellen wir 5 Highlights der Prime-Day-Neuheiten vor.

Polk Soundbar-System mit Alexa-Sprachsteuerung – 399 €

Zu den exklusiven Prime-Neuheiten zählt eine Soundbar für das TV-Gerät . Per HDMi wird der stylische, 1 Meter lange, jedoch schmale Lautsprecher an den TV angeschlossen. Zusätzlich lässt sich das Sound-System mit anderen Smart-Home Produkten über Bluetooth oder WLAN verbinden – auch über mehrere Räume hinweg. Das Besondere ist die integrierte Alexa-Sprachsteuerung. Dabei kann die CommandBar fast alles, was ein Amazon Echo Dot auch kann – einzig Alexa-Telefonie oder Messaging werden (noch) nicht unterstützt.

Auch Musik streamen kann man mit der Polk-Soundbar über die Dienste Amazon Prime Music, Tuneln und Spotify. Mit enthalten ist ein kabelloser Subwoofer, der für kristallklaren Sound über die VoiceAdTechnologie sorgen soll. Die Polk Bar ist mit Amazon Fire TV kompatibel. Wer das Soundsystem nicht per Sprachbefehl steuern möchte, der nutzt einfach die mitgelieferte Fernbedienung.

--> Dieses Produkt ist auch jetzt noch zum Prime-Day-Aktionspreis erhältlich!

Polk Audio Command Bar Soundsystem bei Amazon ansehen

Vergrößern Soundbar Soundsystem Polk © Amazon

Soundcore Infini Mini Soundbar – 75,99 €

Eine alternative Lösung zum System von Polk ist die deutlich günstigere Soundbar von Anker . Das Mini im Namen sagt es schon: die Soundbar ist mit 55 cm Breite kleiner und damit kompakter, jedoch nicht so leistungsstark wie das Modell von Polk. Zudem funktioniert der Soundcore Infini Mini nicht mit Alexa. Musik-Streaming via Bluetooth ist aber auch hier möglich. Verschiedene Sound-Modi passen sich automatisch an das gewählte Entertainment an, sodass ein optimales Klangerlebnis für Film und Musik erreicht werden soll.

-->Dieses Produkt ist leider derzeit nicht mehr verfügbar!

Anker Soundcore Infini Mini Soundbar bei Amazon ansehen

Vergrößern Soundcore Soundbar Mini von Anker © Amazon

Security Licht System Arlo für Outdoor und Indoor – 159,99 €

Das smarte Licht von Arlo soll für mehr Sicherheit zuhause sorgen. Es funktioniert per integriertem Bewegungssensor und kann sowohl im Außenbereich oder im Inneren angebracht werden. Da das Alarmsystem komplett ohne Kabel auskommt, kann es mit der mitgelieferten Halterung an Wänden, Fenstern oder Dächern angebracht werden.

Gesteuert wird das Licht über die zugehörige Smartphone App. Wird eine Bewegung im Umfeld des Hauses registriert, erhält der Nutzer eine Nachricht auf sein Smartphone oder per E-Mail. Das Security-Licht kann mit anderen Geräten von Arlo, wie z.B. einer Kamera verbunden werden (muss extra bestellt werden). Diese kann dann automatisch aufzeichnen, sobald der Sensor Bewegungen erkennt. Zudem ist das System mit Amazon Alexa kompatibel.

--> Dieses Produkt ist auch jetzt noch zum Prime-Day-Aktionspreis erhältlich!

Security-Licht Arlo bei Amazon ansehen

Vergrößern Security Licht Smart-Home-System © Amazon

Smartwares Funk Alarm-Set – 139,99 €

Auch dieses Smart-Home Produkt schützt Ihr Zuhause. Fast jeder kennt das: Sich nach Verlassen der Wohnung zu fragen, ob alle Türen und Fenster auch sicher fest verschlossen sind. Dies lässt sich mit Smartwares auch von unterwegs überprüfen. Ein an Fenstern oder Türen angebrachter Magnetkontakt sendet eine Warnung an die Nutzer-App, wenn ein Fenster oder eine Türe beim Weggehen noch offen ist.



Das Alarmsystem erkennt auch, wenn eine Tür oder Fenster in Abwesenheit geöffnet werden und warnt den möglichen Einbrecher, indem eine intelligente Glühbirne aufblinkt. So weiß der Einbrecher, dass sein Eindringen bemerkt wurde und der Bewohner informiert ist. Das Produkt ist kompatibel mit der SmartHome Pro Serie von Smartwares, mit HomeWizard und unterstützt die Alexa-Sprachsteuerung.

--> Dieses Produkt ist auch jetzt noch zum Prime-Day-Aktionspreis erhältlich!

Smartwares Alarm-Set inkl. Leuchtmittel bei Amazon ansehen

Vergrößern Smartwares Fenster- und Türen-Alarmsystem © Amazon

Smarte Körperanalysewaage Omron VIVA – 99,99 €

Die intelligente Körperanalysewaage von Omron trackt und kontrolliert verschiedene Körperwerte. Gemessen wird folgendes: Körperfett, Viszeralfett, Skelett-Muskelmasse, Stoffwechsel, BMI und nicht zu vergessen das Gewicht. Die Entwicklung Ihrer Werte können Sie mit der Omron Connect-App nachverfolgen. Die Waage erkennt dabei den Nutzer und sendet neu gemessene Werte zeitnah via Bluetooth auf das Smartphone.

--> Dieses Produkt ist auch jetzt noch zum Prime-Day-Aktionspreis erhältlich!

Körperanalysewaage Omron bei Amazon ansehen

Vergrößern Smarte Körperanalysewaage © Amazon

