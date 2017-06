Amazon Prime Day 2017 startet am 11. Juli - hier alle Infos

Amazon wird mit seinen Prime-Mitgliedern am 11. Juli den Prime Day feiern. An dem Tag gibt es tausende Angebote.

Vergrößern Am 11. Juli 2017 ist der Amazon Prime Day - hier finden Sie die besten Schnäppchen! © Amazon

Die Prime-Mitglieder feiern bei Amazon am Dienstag, den 11. Juli den dritten Prime Day . An diesem Tag wird Amazon in Deutschland tausende Artikel zu besonders günstigen Blitzangeboten anbieten - ausschließlich für Prime-Mitglieder. Amazon verspricht, dass der Prime-Day ein "unglaublicher Tag" wird, "voller Angebote - für alles, was Sie mögen." Außerdem, so heißt es weiter, wird es zum Prime-Day die "besten Angebote des Jahres" geben.



Der Prime-Day in diesem Jahr startet etwas früher und dauert damit länger als 24 Stunden. Die ersten Angebote wird es nämlich bereits am Montag, dem 10. Juli ab 18 Uhr geben. Damit hat der Prime-Day in diesem Jahr eine Gesamtlänge von 30 Stunden.



Die Anzahl der teilnehmenden Länder steigt von 10 auf 13 Länder. Damit findet der Prime Day in diesem Jahr in diesen Ländern statt: Deutschland, Österreich, USA, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Kanada, Mexiko, Japan, Indien und China.

Aktionen zum Prime-Day starten jetzt

Mit diversen Aktionen will Amazon außerdem die Vorfreude auf den Prime-Day steigern. Ab sofort und für kurze Zeit erhalten Prime-Mitglieder für 0,99 Euro die Möglichkeit, den Musik-Dienst Amazon Music Unlimited vier Monate lang auszuprobieren. Über den Dienst erhalten Sie den Zugriff auf über 40 Millionen Songs.

Ab dem 5. Juli starten dann weitere Aktionen:

Prime Now wird ab dem 5. Juli diverse exklusive Angebote nur für Prime-Mitglieder anbieten. Prime Now liefert Prime-Mitgliedern in Berlin und München ihre Bestellungen besonders schnell. Sie können sich zwischen einer Lieferung innerhalb einer Stunde für 6,99 Euro oder der kostenlosen Lieferung innerhalb eines frei wählbaren 2-Stunden-Zeitfensters wählen.

Amazon Video – Prime-Mitglieder erhalten die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro, wenn sie in der Zeit vom 7. bis 11. Juli Amazon Video auf ihrem Fernseher via Fire TV, Fire TV Stick oder mit der Amazon Video App streamen.

Bücher – Am 9. Juli bietet Amazon exklusiv für Prime-Mitglieder ausgewählte englischsprachige Titel bis zu 15 Prozent günstiger an.

Audible – Prime-Mitglieder, die in eines von neun Audible-Originals Hörspielen reinhören, nehmen an der Verlosung von 100 Amazon Echos teil.

Kostenlos am Prime-Day teilnehmen - so geht´s

Unser Tipp: Am Prime Day können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bisher nicht Prime-Mitglied sind. Sie müssen sich nur rechtzeitig für die 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft hier anmelden. Alternativ können Sie sich auch auf amazon.de/primeday anmelden und von dort aus den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.



Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet nach der 30-Tage-Probemitgliedschaft 69 Euro im Jahr. Im Preis enthalten ist eine kostenlose Lieferung von Amazon-Paketen ohne Mindestbestellwert. Außerdem erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Instant Video und die Kindle-Leihbibliothek. Hinzu kommt ein unbegrenzter Online-Speicherplatz für Fotos. Und erst vor wenigen Tagen ist mit Prime Reading ein neuer Service gestartet. Seitdem erhalten die Prime-Mitglieder zusätzlich kostenlosen Zugriff auf ein ständig wechselndes Angebot an E-Books und Magazinen.





Bei uns verpassen Sie kein Schnäppchen!

In unserem Live Ticker finden Sie ab dem 10. Juli um 18 Uhr die besten Prime-Day-Angebote für Technik-Fans. Hier der Live-Ticker...