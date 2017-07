Amazon Prime: 300 Filme für je 0,99 Euro ausleihbar

Prime-Mitglieder können aktuell über 300 - vielfach aktuelle - Filme für nur 0,99 Euro bei Amazon Video ausleihen.

Vergrößern Nur für Prime-Mitglieder: 300 Filme für 0,99 Euro ausleihbar bei Amazon Video

Der Amazon Prime-Day 2017 startet am kommenden Montag (10 Juli) um 18 Uhr und passend dazu bietet Amazon allen Prime-Mitgliedern über das Wochenende eine besonders günstige Möglichkeit, um Filme über Amazon Video anzuschauen. Derzeit sind nämlich über 300 Filme für nur je 99 Cent ausleihbar.



Zur Auswahl steht beispielsweise der Sci-Fi-Film Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Für 0,99 Euro statt 4,99 Euro kann die HD-Version ausgeliehen werden und dann auf allen Geräten angesehen werden. Bei mobilen Geräten bietet Amazon über die Amazon-Video-App auch eine Download-Funktion an. Echte Sci-Fi-Fans sollten auch den Film Arrival nicht verpassen. Ebenfalls im Angebot sind Filme wie Rogue One: A Star Wars Story, Snowden und The Wolf of Wallstreet.



Generell gilt bei allen bei Amazon Video ausgeliehenen Filmen und Serien: Sie haben 30 Tage Zeit, um das geliehene Video zu starten und anschließend 48 Stunden, um es anzusehen.



Das Angebot gilt ausschließlich für Prime-Mitglieder. Wer am Prime Day teilnehmen möchte, kann aber zur kostenlosen 30-Tage-Test-Mitgliedschaft bei Amazon Prime greifen, die Angebote der nächsten Tage abgreifen und dann entscheiden, ob er für Prime wirklich zahlen möchte. Amazon Music Unlimited ist derzeit für Prime-Mitglieder ebenfalls besonders günstig: Für 99 Cent dürfen Sie den Dienst 4 Monate lang nutzen.

Beim Prime Day 2017 wird es ab dem 10. Juli um 18 Uhr bis zum 11. Juli um 23:59 Uhr innerhalb von 36 Stunden tausende Angebote für Prime-Mitglieder geben. Amazon verspricht die besten Rabatte des Jahres. Wir versorgen Sie in einem Live-Ticker mit den wichtigsten Angeboten für Technik-Fans.