Amazon: Neuer Fire-TV-Stick 4K mit HDR10+ und Dolby Vision

Der neue Fire-TV-Stick 4K von Amazon kommt trotz der kompakten Bauweise mit 4K-Unterstützung, HDR10+, Dolby-Vision und -Atmos.

Vergrößern Amazon: Fire-TV-Stick 4K mit HDR10+ und Dolby Vision © Amazon

Amazon hat seinen neuen Fire-TV-Stick 4K vorgestellt. Das neue Modell unterstützt, wie der Name bereits vermuten lässt, 4K. Des weiteren sind HDR10+, Dolby Vision sowie Dolby Atmos mit an Bord. Der neue Stick ersetzt dabei das Fire-TV aus dem Jahr 2017. im Sortiment enthalten bleibt der Fire-TV-Stick ohne die 4K-Unterstützung. Das Gerät erscheint am 14. November 2018 und wird 59,99 Euro kosten. Damit senkt Amazon den Anschaffungspreis für ein Fire-TV-Produkt mit 4K-Unterstützung um rund 20 Euro.

Der neue Stick hat einen Quadcore-Prozessor mit 1,7 GHz verbaut, damit soll er um die 80 Prozent leistungsfähiger als der bisherige Fire-TV-Stick sein. Die WLAN-Leistung will Amazon ebenfalls erhöht haben, so unterstützt der Stick WLAN nach 802.11ac. Angeschlossen wird das Gerät in einem freien HDMI-Port, Strom erhält der Stick über das mitgelieferte USB-Kabel. Wer den Anschluss an ein Netzwerkkabel bevorzugt, kann sich dieses optional dazubestellen.

Verbesserte Fire-TV-Fernbedienung

Als weiteres Highlight wird die neue verbesserte Fernbedienung genannt. So kommt die neue Alexa-Sprach-Fernbedienung erstmals mit Lautstärketasten. Dabei wird der Fire-TV-Stick über Bluetooth angesteuert, die Fernbedienung bietet jedoch auch Infrarottechnik. Damit lässt sich die Lautstärke von kompatiblen TV-Geräten, Musikanlagen oder Soundbars verändern, ohne ständig zwei Fernbedienungen verwenden zu müssen. Ebenfalls hinzu kommen ein Mute-Knopf sowie eine Powertaste. So lässt sich ein unterstützter Fernseher auch stumm- bzw. ein- und ausschalten. Der Rest der Fernbedienung bleibt wie gehabt.

Falls Sie Interesse an der neuen Fernbedienung haben, aber nicht Ihr aktuelles Fire-TV-Gerät aussortieren möchten, haben Sie die Möglichkeit, diese auch einzeln zu kaufen. Sie ist kompatibel mit dem neuen Fire-TV-Stick 4K, dem Fire-TV-Stick der 2. Generation sowie dem Amazon Fire-TV der 3. Generation (Anhängerform) und kostet einzeln 29,99 Euro.

Steuerung per Alexa

Auch die neuen Geräte bieten eine Sprachtaste, mit der Sie auf Knopfdruck mit Alexa kommunizieren und somit auf eine komfortable Sprachsteuerung zurückgreifen können. Sie haben quasi ohne einen Amazon Echo Zugriff auf Alexa. In Verbindung mit einem Echo können Sie sich den Knopfdruck sparen und den Fire-TV-Stick auch per Zuruf steuern. Amazon bietet dazu auch ein Bundle aus Fire-TV-Stick 4K und dem neuen Echo Dot an. Beide Geräte kosten zusammen 94,98 Euro, damit sparen Sie ca. 25 Euro.

