Amazon: Namen und Mailadressen von Kunden lagen offen

Profi IT

Amazon hat Namen und Mailadressen einer unbekannten Zahl von Kunden auf seiner Webseite frei veröffentlicht. Wegen eines technischen Fehlers.

Amazon hat auf seiner Webseite die Mailadressen von einer nicht genannten Zahl von Amazon-Kunden veröffentlicht, wie unter anderem Techcrunch berichtet. Aufgrund eines „technischen Fehlers“, wie Amazon in einer Mail an die betroffenen Kunden erklärt. Amazon habe das Problem laut den Angaben in der Mail bereits gelöst. Für die betroffenen Kunden bestehe kein Grund, ihr Amazon-Passwort zu ändern. Die betroffenen Kunden träfe auch keine Schuld.

Auf Nachfrage von US-Medien erklärte ein Amazon-Sprecher, dass nicht nur die Mailadressen versehentlich veröffentlicht wurden, sondern auch die Namen der Kunden. Amazon habe alle betroffenen Kunden per Mail informiert, ein Beispiel für solch eine Mail wurde hier auf Twitter veröffentlicht.

Details zu dem Fehler und zur Zahl der betroffenen Kunden verrät Amazon jedoch nicht. Amazon verneint jedoch, dass es sich um einen Einbruch in die Amazon-Server gehandelt habe.

Laut Techcrunch haben Amazon-Kunden aus den USA und Europa diese Mail von Amazon erhalten. Eine betroffene Amazon-Kundin aus Großbritannien stellt auf Twitter die Frage, ob und wie sich Amazon bei diesem Vorfall in Bezug auf die DSGVO verhalten müsse und Kunden dementsprechend detailliert informieren müsse. Auch in Amazon-Foren sorgte diese Amazon-Warnmail für Diskussionen.

Die Panne passierte zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich während der gerade laufenden Amazon-Cyberweek mit vielen aktuellen Schnäppchen, über die wir tagesaktuell berichten. Außerdem verkauft Amazon auch Echo, Fire TV, Kindle, Tablets, Kameras um bis zu 50 Prozent günstiger.