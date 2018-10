Neukunden testen die Familienmitgliedschaft des Streaming-Dienstes Amazon Music Unlimited, drei Monate lang für nur drei Euro.

Vergrößern Amazon Music Unlimited: 3€ zahlen, 3 Monate streamen © Amazon

Wer den Musik-Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited testen schonmal testen wollte, für den hat Amazon ein tolles Aktionsangebot. Für nur drei Euro kann Amazon Music Unlimited für drei Monate getestet werden.

Dabei handelt es sich um den „Familien“-Account, der Zugang der Mitgliedschaft für bis zu sechs Familienmitglieder erlaubt. Mit dem Streaming-Dienst erhalten Sie Zugriff auf mehr als 50 Millionen Songs, Hörspiele, Radiosendern sowie der Audio-Liveübertragung der Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals sowie die Spiele der deutschen Teams in der Champions League.

Das Angebot ist noch gültig bis zum 11.11.2018 und gilt nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Sie erhalten für den Aktionszeitraum 26,98 Euro Aktionsguthaben von Amazon. Der erste Monat kostet in der Probemitgliedschaft nichts, ab dem zweiten Monat greift das Aktionsguthaben, so zahlen Sie für den zweiten Monat wiederum nichts und im dritten nur drei Euro. Danach kostet die Familien-Mitgliedschaft 14,99 Euro im Monat. Vor dem Ablauf des Aktionszeitraums können Sie Ihre Mitgliedschaft jedoch kündigen, so bleibt es, falls Sie sich nicht für eine längere Zeit an den Dienst binden wollen, bei den drei Euro.

Amazon Music Unlimited – 3€ Zahlen, 3 Monate streamen

Weitere tolle Schnäppchen in unserem Schnäppchen-Blog



Im PC-WELT-Schnäppchen-Blog präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.



Hier geht’s zum Schnäppchen-Blog