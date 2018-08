Amazon Launchpad – innovative Produkte von Startups weltweit entdecken

Mit dem 2015 ins Leben gerufene Programm „Amazon Launchpad“ haben Startup-Unternehmen die Möglichkeit, innovative Produkte im Store zu präsentieren. Indem sie Teil des Partnerprogramms werden, profitieren die Startups von der Infrastruktur und der Reichweite Amazons und erhalten so Unterstützung beim Markteintritt. Käufer können über Amazon Launchpad einzigartige und noch nie da gewesene Produkte erstehen und Bewertungen abgeben.

In einer eigenen Amazon-Kategorie sind neuartige und zum Teil recht einfallsreiche Produkte zu den Bereichen Smart Home, Technik, Nachhaltigkeit und mehr gelistet. Im Folgenden stellen wir fünf Produkte vor, die unserer Meinung nach eine genauere Betrachtung verdient haben.

Klim Cool+ Laptopkühler aus Metall

Ein recht einfaches Mittel, um sein Notebook vor Überhitzung zu schützen. Der Klim Cool+ wird in den Luftauslass des Notebooks gesteckt, um so warme Luft in die Umgebung abzutransportieren. Das Metallgehäuse des Sticks soll einen zusätzlichen Kühleffekt bringen. Glaubt man den in der Produktbeschreibung erwähnten Labortests, wird ein Rückgang der Notebooktemperatur von mehr als 20 Grad erzielt. Falls dies dauerhaft funktionieren sollte, ist der Preis von 29,90 Euro durchaus fair. Vor allem wenn man bedenkt, dass durch stetige Luftkühlung Leistung und Lebensdauer eines Notebooks erhöht werden.

Egg Electronics PowerStation

Mit der Multi-Ladestation von Egg können bis zu 17 Geräte gleichzeitig geladen werden. Einzigartig ist das flache und kompakte Format der Steckerleiste, welche auch über zwei USB-Anschlüsse verfügt. Dadurch lässt sich der bekannte „Kabelsalat“ neben oder unter dem Schreibtisch beherrschen. Angeschlossene Geräte werden durch einen integrierten Überspannungsschutz geschützt. Ein Manko ist aber sicherlich, dass Schuko-Stecker nicht in die Powerstation passen – alle anderen Steckertypen passen aber. Ein Highlight sind die verschiedenen Cover-Designs. Neben schlichtem Weiß gibt es das Cover mit stylischen Mustern, Blumen, Blättern oder in Marmor- oder Holzoptik.



Libratone Zipp Wireless Multiroom Lautsprecher

In farbige Stoffe "gezippt" bringt der portable Multiroom-Speaker eine gute Sound-Qualität mit: Laut Produktbeschreibung hat der Libratone Zipp eine hochauflösende Audioleistung bis 96 kHz/24 Bit. Durch die Zylinder-Form wird ein 360 Grad Fullroom-Sound erzeugt. Stellt man mehrere der Lautsprecher in verschiedenen Räumen auf und verbindet sie über ein gemeinsames Netzwerk, lassen sich individuelle „SoundSpaces“ kreieren. Auf Wunsch kann Musik sogar in Stereo wiedergegeben werden, indem zwei Speaker gekoppelt und voneinander entfernt im Raum platziert werden. Ein USP dürfte die intuitive „Hush Steuerung“ sein: das System reagiert auf Gesten mit der Hand. Nähert man sich dem Bedienfeld z.B. mit der Handfläche, schaltet der Lautsprecher auf stumm. Führt man die Handfläche über den Sensor, kann man die Lautstärke verändern. Ansonsten wird der Lautsprecher über ein Touchpad oder über die App gesteuert. Die Akkuleistung verspricht bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe. Und falls man mal keine Lust auf Musikwiedergabe via Smartphone hat kann man einfach auf das Internetradio zurückgreifen. Der Libratone Speaker speichert fünf favorisierte Radioprogramme.

Furbo Hundekamera: Full-HD-Wifi-Haustierkamera

Die Furbo Hundekamera funktioniert nach dem Prinzip: „See – Talk – Treat“. Dies wird deutlich, wenn man liest, was das Gerät alles kann. Neben der Überwachung Ihres Haustieres können Sie über Furbo mit Ihrem Haustier kommunizieren, auch wenn Sie nicht zuhause sind. Über die 1080p Full-HD-Wifi-Kamera mit 160 Grad Weitwinkel, 4-fach-Zoom und Nachtsichtfunktion können Sie sehen, was Ihr Hund so treibt, wenn er alleine im Haus ist. Eine 2-Wege-Kommunikation macht es möglich, dass Sie Ihren Hund hören und gleichzeitig mit ihm sprechen. Sie können aus der Distanz auch mit ihm spielen oder ihn mit Leckerlis belohnen. Letztere springen aus dem „Treat-Tosser“, einem runden Ausgang im Gerät, sobald Sie den zugehörigen Befehl über die App geben. Zudem gibt es eine Art Alarm-Funktion: Ein integrierter Bell-Sensor erkennt das Bellen Ihres Hundes und sendet eine Push-Nachricht an Ihre App. So können Sie über Ihr Smartphone auf die Kamera zugreifen, um zu sehen was Ihren Hund beunruhigt. Mit dem WiFi-verbundenen Furbo können Sie außerdem Fotos oder Videos Ihres Liebsten aufnehmen und diese dann mit Ihren Freunden teilen. Ein witziges Smart Home Device, wenn es einem die 199 Euro wert ist.



ILIFE V5s Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Es gibt automatische Staubsauger-Roboter und es gibt Wisch-Roboter. Der ILIFE V5s Pro vereint beide Funktionen in einem Gerät. Man kann damit entweder staubsaugen oder nass wischen lassen. Dazu muss der Saugbehälter nur gegen einen Wassertank ausgetauscht werden. In der Produktbeschreibung des ILIFE V5s Pro bei Amazon wird ein gleichmäßiges Wischen aller Hartböden versprochen, wobei das Wasser dosiert an ein Mikrofasertuch abgegeben wird. Eine „IntelliWassertank AquaStop-Sensorik“ soll verhindern, dass empfindliche Böden zu nass werden und Feuchtigkeitsschäden davontragen. Der Tank umfasst ein Wasser-Volumen, das für 180m² Fläche reicht. Integrierte AntiStoß-Sensoren sollen Möbel vor Stoßspuren bewahren. Smart sind verschiedene einstellbare Reinigungsstufen: Längeres Wischen einer Stelle durch Drehen im Kreis; Reinigung entlang der Bodenleiste (Edge-Kantenreinigung); extra-hohe Saugkraft durch „Max-Power“-Feature. Der Roboter verfügt über einen Timer, eine automatische Rückkehr-Funktion und einen eingebauten Fallschutz bei Treppen. Er dockt automatisch an der Home Base an und lädt den Akku auf, wenn dieser verbraucht ist. Alles in allem Funktionen, die wir gerne einmal testen würden. Den Kombi-Robot ILIFE V5s Pro gibt es für 232 Euro bei Amazon. Wenn man ihn preislich mit gängigen Saugrobotern vergleicht, ist das durchaus günstig.



