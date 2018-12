Amazon Last-Minute-Blitzangebote: Die besten Deals und Schnäppchen-Tipps

Amazon startet die nächste Aktion: Bei den Last-Minute-Angeboten locken vom 6.12. besonders hohe Rabatte. Wir haben die besten Deals für Sie!

Vergrößern Amazon Last-Minute-Blitzangebote vom 6.12. bis 21.12.2018

Das Ende der Amazon Cyber Monday Woche 2018 liegt noch nicht lange zurück, da startet bei Amazon schon die nächste Schnäppchen-Aktionen: Die Last-Minute-Angebote-Aktion und die Extra-Last-Minute-Blitzangebote-Aktion.

Weihnachten ist bald und Sie haben noch keine Geschenke? Dann können Sie bei den neuen Amazon-Aktionen kräftig Geld sparen. Die Amazon-Aktion startet am 6. Dezember und endet am 21. Dezember 2018. Während der Aktionsdauer gibt es täglich mehrere hundert Angebote ab 6 Uhr morgens und mit immer neuen Blitzangeboten im 5-Minuten-Takt.

Hinzu kommen die Extra-Last-Minute-Blitzangebote, die jeweils immer um 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends verfügbar sind. Hierbei handelt es sich um Angebote, bei denen der Rabatt mit bis zu 70 Prozent besonders hoch ausfällt.

Bei allen Angeboten gilt: Sie sind solange verfügbar wie jeweils angegeben oder bis sie ausverkauft sind.

Erste Angebote geleakt: Notebook und Spülmaschinen-Tabs massiv reduziert

Zwei erste attraktive Blitzangebote am 6.12. sind bereits vorab geleakt.

Am 6.12. um 8 Uhr wird das HP-Notebook HP 255 G6 5JK72ES als Blitzangebot erhältlich sein. Das Notebook besitzt einen 15,6 Zoll großen Bildschirm und ist mit einem AMD A9-9425 Prozessor, 4 GB RAM, 256 GB SSD, AMD Radeon R5 und FreeDOS 2.0 ausgestattet. Aktuell kostet das Gerät bei Amazon 299 Euro. Am 6.12. um 8 Uhr wird es für kurze Zeit für nur 149,99 Euro erhältlich sein.

Zum Angebot (nur am 6.12., ab 8 Uhr): HP 255 G6 Notebook für 149,99 Euro statt 299 Euro

Kein Technik-Angebot, aber vielleicht dennoch interessant für Sie, falls Sie eine Spülmaschine besitzen: Das Finish All in 1 Megapack mit 85 Tabs kostet aktuell 14,99 Euro. Am 6.12., ab 20 Uhr wird es das Produkt mit einem Rabatt von 7 Euro geben.



Zum Angebot (nur am 6.12., ab 20 Uhr): Finish All in 1 Megapack für 7,99 Euro statt 14,99 Euro



Weitere Angebote stellen wir Ihnen vorab an dieser Stelle vor, sobald wir die Informationen darüber erhalten haben.



Übrigens: Aktuelle Last-Minute-Angebote finden Sie hier auf Amazon.



Amazon Prime-Mitglieder erhalten früheren Zugriff auf Angebote

Amazon Prime-Mitglieder erhalten einen kleinen Vorteil: Sie erhalten die ersten 30 Minuten einen exklusiven Zugriff auf alle Blitzangebote. Sie sind noch kein Prime-Mitglied? Dann sichern Sie sich hier die kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft und profitieren auch von dem früheren Zugriff auf die Blitzangebote.

Sie können die Mitgliedschaft nach den 30 Tagen problemlos kündigen und es fallen keine Kosten für Sie an. Falls Sie Amazon Prime dauerhaft nutzen möchten, kostet der Service 69 Euro im Jahr. Die Amazon Prime Mitgliedschaft bietet viele Vorteile, selbst dann, wenn Sie nicht regelmäßig Produkte beim Online-Händler kaufen und so vom schnellen Premiumversand profitieren. Prime Video, Prime Music und Twitch Prime sind drei der attraktiven Dienste, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern im Gegenzug zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft anbietet.



Hier geht´s zur kostenlosen Prime-Mitgliedschaft

Tipps: So klappt die Schnäppchenjagd während der Last-Minute-Angebote-Aktion

Während der Laufzeit der Last-Minute-Angebote-Aktion auf Amazon versorgen wir Sie in diesem Beitrag jeden Tag mit den besten Schnäppchen aus den Bereichen IT und Unterhaltungselektronik. Amazon feuert an dem Tag im Minutentakt ein Feuerwerk an Angeboten ab. Wir sorgen für Übersicht und sortieren schlechte Angebote aus.

Schauen Sie an den Aktionstagen also unbedingt regelmäßig in diesen Beitrag hinein und Sie verpassen kein Top-Schnäppchen!



Unser Tipp: Schauen Sie sich vorher auf Amazon nach den Produkten um, die Sie gerne kaufen würden und setzen Sie diese auf eine Wunschliste. Über die Wunschliste sehen Sie manchmal nicht sofort, ob ein Produkt im Angebot ist. Allerdings können Sie dann schnell selber checken, ob das Produkt im Angebot ist und müssen nicht lange suchen. Alternativ legen Sie einfach einen Favoriten-Ordner an und packen alle Links zu Produkten hinein, die Sie gerne kaufen würden. Mit einem Rechtsklick auf den Ordner und der Auswahl "Alle in Tabs öffnen" (in Firefox) oder "Alle öffnen" (Chrome) gelangen Sie direkt zu Ihren Wunsch-Produkten. Das spart Zeit!

Und selbst wenn ein Angebot zu 100 Prozent reserviert sein sollte, lohnt es sich es auf die Warteliste zu setzen. Viele überlegen sich den Kauf doch noch und dann können Sie zugreifen.

Bei uns verpassen Sie kein Schnäppchen!

In unserem Live Ticker in diesem Artikel (verfügbar zum Start der Amazon-Aktionen) finden Sie dann nach dem Start die besten Angebote für Technik-Fans.

Unser Tipp: Abonnieren Sie den Schnäppchen-Newsletter, denn so verpassen Sie garantiert kein Angebot!