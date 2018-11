Amazon Gratis-Versand-Woche startet am 29.11. um 00:00 Uhr

Ab dem 29.11 und bis zum 5. Dezember müssen bei Amazon für Bestellungen keinerlei Versandkosten gezahlt werden. So funktioniert es.

Vergrößern Gratis-Versand-Woche bei Amazon

Bei Amazon startet am Donnerstag (29.11.) um 00:00 Uhr die Gratis-Versand-Woche-Aktion. Bis zum 5. Dezember um 23:59 Uhr fallen für alle Kunden bei allen Bestellungen, die von Amazon versendet werden, keinerlei Versandkosten an. Das gilt für alle Standardlieferungen innerhalb von Deutschland und Österreich.

Und so erhalten Sie den kostenlosen Versand: Vorausgesetzt wird, dass das Produkt über Amazon versendet wird. Ausgenommen sind Bestellungen, die über Prime Now und Amazon Freh versendet werden. An der Kasse wählen Sie dann die Option "Standardversand" aus und geben dann den Aktionscode "VERSAND" ein. Anschließend werden vom Gesamtbestellwert die Versandkosten abgezogen.

Der Aktionscode "VERSAND" kann während der Aktionsdauer beliebig oft eingesetzt werden. Allerdings gilt: Wenn Sie eine Bestellung mit einem Aktionscode aufgeben und diese Bestellung dann nach dem Aktionszeitraum zurückgeben oder stornieren, dann kann der Aktionscode nicht zurückerstattet oder erneut verwendet werden.

Hinweis von unserer Seite: Der Aktionscode "VERSAND" gilt derzeit noch nicht, sondern erst ab 29.11, 00:00 Uhr, also mit Beginn der Gratis-Versand-Woche-Aktion.

Mitglieder von Amazon Prime zahlen grundsätzlich keine Versandkosten und profitieren von weiteren Vorteilen, wie etwa Amazon Prime Video und besonderen Angeboten. Sie können Amazon Prime über diesen Link 30 Tage lang kostenlos testen. Die Kosten liegen bei 69,99 Euro im Jahr. Studenten zahlen jährlich 34 Euro.