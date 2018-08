Amazon: Gaming-Week-Angebote gestartet

Passend zur Gamescom in Köln startet bei Amazon die Gaming Week. Wir werfen einen Blick auf die besten Angebote.

Am Mittwoch öffnet die Gamescom 2018 ihre Pforten in Köln. Passend dazu ist bei Amazon nun die Gaming-Week gestartet. Es gibt jeden Tag - zum Teil wechselnde - Angebote aus dem Bereich Gaming. Dazu gehören neben Spielen auch SSDs, Gaming-Notebooks, Gaming-Komplett-PCs, Speicherriegel, AMD-CPUs und -Grafikkarten, Peripherie, Monitore, Kopfhörer, Gaming-Stühle und viele weitere Produkte.

Gaming-Monitore günstiger

Zum Start ist der Acer Predator Curved Monitor (31,5 Zoll) für 599 Euro statt 749 Euro als Tagesangebot erhältlich, was einer Preisersparnis in Höhe von 20 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Der 2.560x1.440-Pixel-Monitor besitzt eine Reaktionszeit von 4ms und unterstützt Nvidia G-Sync. Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt: Das ist ein gutes Angebot und Amazon.de ist der aktuell günstigste Anbieter, denn andere Händler verlangen aktuell mindestens 730 Euro für dieses Modell.

Der Gaming-Monitor Acer XF270HUA ist mit 27 Zoll etwas kleiner und unterstützt ebenfalls die WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Auch dieses Modell hat eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden. Amazon verlangt für diesen Monitor aktuell 379 Euro statt 429 Euro, was einer Preisersparnis von 12 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Andere Händler verlangen für dieses Modell aktuell mindestens 430 Euro, wie der Blick in den PC-WELT Preisvergleich beweist.

Weitere Gaming-Angebote im Überblick

Ein Blick auf die weiteren Gaming-Angebote bei Amazon:

Wie immer unsere Empfehlung: Checken Sie jeden Preis bei Amazon nochmal im PC-WELT Preisvergleich, dann wissen Sie sofort, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt und ersparen sich einen teuren Fehlkauf.

Hier ein paar weitere Gaming-Week-Angebote bei Amazon:



