Amazon erweitert seinen Lieferservice für frische Lebensmittel: Ab sofort können auch Kunden aus München Amazon Fresh nutzen. Bisher gab es Amazon Fresh nur in Berlin, Potsdam und Hamburg.

Vergrößern Amazon Fresh liefert jetzt auch in München frische Lebensmittel © Amazon

Amazon-Prime-Kunden aus dem Münchener Stadtgebiet können ab sofort mit Amazon Fresh frische Lebensmittel online bestellen und sich liefern lassen. Insgesamt sollen für den Lieferservice mehr als 300.000 Produkte verfügbar ein, darunter rund 200.000 Non-Food-Produkte. Aber eben auch frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milch- und Kühlprodukte sowie frische Backwaren und Produkte des täglichen Bedarfs.

Darunter befinden sich Hunderte ausgewählte Artikel von Münchener Feinkostgeschäften und ortsansässigen Lebensmittelhändlern wie Dallmayr, Elly Seidl, Zimtschnecken-Fabrik, Frischeparadies und von ausgewählten Viktualienmarkt-Ständen wie Gewürzwerk oder Tölzer Kasladen. Dazu kommen typische bayerische Marken wie Händlmaier, Berchtesgadener, Adelholzener, Andechser und Bio-Bühler. Unter den Angeboten sollen sich auch 4.000 Bio-Produkte sowie eine Auswahl an glutenfreien, laktosefreien und veganen Artikeln, Baby-, Gesundheits- und Kosmetik-Artikeln sowie Waren für den Tierbedarf befinden.

Lieferbedingungen



Von Montag bis Samstag gelten diese Lieferbedingungen: In der bayerischen Landeshauptstadt können Sie bis mittags bestellen, um Ihre Lieferung bis zum Abendessen zu erhalten. Wer bis 23 Uhr bestellt, erhält die Lieferung auf Wunsch am nächsten Tag in einem gewählten 2-Stunden-Zeitfenster von 8 bis 22 Uhr. Wenn es für den Kunden bequemer ist, kann er die Lieferung zwischen 5 und 22 Uhr an einem geschützten Ort abgeben lassen, ohne sie persönlich entgegennehmen zu müssen.

Bestellungen sind über die Amazon-Webseite und über die Amazon-App möglich.

Vergrößern Amazon-Fresh-Kunden können auch per App bestellen. © Amazon

Kunden können unter www.amazon.de/fresh ihre Postleitzahl eingeben, um zu überprüfen, ob ihre Adresse innerhalb des Liefergebietes liegt. Sollte ein Produkt einmal nicht den Kundenerwartungen entsprechen, greift das Amazon-Frischeversprechen und der Artikelwert wird zurückerstattet. Falls ein bestellter, von Amazon direkt verkaufter Artikel kurzfristig nicht mehr auf Lager ist, wird nach Verfügbarkeit ein kostenloses Ersatzprodukt geliefert.

Kosten und Voraussetzungen

Nur für Prime-Mitglieder ist Amazon Fresh für 9,99 Euro monatlich verfügbar – mit unbegrenzter Anzahl an Gratis-Lieferungen bei einem Mindestbestellwert von je 50 Euro im Stadtgebiet München. Unter www.amazon.de/fresh können Prime-Mitglieder den Service 30 Tage lang gratis testen.



Amazon Prime Fresh wächst kontinuierlich



In Berlin und Potsdam ist der Service seit Mai 2017 für Prime-Mitglieder verfügbar. Prime-Kunden in Hamburg wiederum können seit Juli Amazon Fresh nutzen. Und jetzt kam eben München dazu.



Überblick: Lebensmittel über Amazon kaufen



Alle Amazon-Kunden können abgepackte und haltbare Lebensmittel zunächst einmal im Amazon-Onlineshop kaufen. Hierfür wird keine spezielle Gebühr fällig. Hier gibt es aber auch keine frischen oder verderblichen Waren.

Einen Schritt weiter geht Amazon Pantry für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich. Hier gibt es rund 8.000 Produkte des täglichen Bedarfs in handelsüblichen Größen, darunter verpackte Lebensmittel und Getränke. Diese werden in der Amazon Pantry Box mit einer Füllmenge von bis zu 20 kg oder 110 l innerhalb von zwei Tagen für eine Versandkostenpauschale von 2,99 Euro oder zu einem Wunschtermin für eine Versandkostenpauschale von 4,99 Euro geliefert.

Amazon Fresh ist das neueste Lebensmittel-Lieferangebot für Prime-Mitglieder. Hierfür müssen Sie sich auf www.amazon.de/fresh anmelden. Pro Monat werden 9,99 Euro „Fresh“-Gebühr fällig.

Eine kleine Auswahl frischer, gekühlter und tiefgekühlter Artikel ist außerdem Teil des Prime-Now-Angebots, das Prime-Kunden in Berlin und München zur Verfügung steht. Über den Prime-Now-Lieferservice können Sie sich Bestellungen entweder innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen.