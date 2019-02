Amazon: Fire 7 und Fire 7 Kids Edition ab 45 Euro

Denise Bergert

Amazon bietet in dieser Woche seine 7-Zoll-Tablets zum vergünstigten Preis ab 44,99 Euro an.

Vergrößern Amazons Fire 7 ist ab 44,99 Euro erhältlich. © Amazon

Noch bis zum 13. Februar gewährt Amazon bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Elektronik-Produkte. Neben dem Fire-10-Tablet und der zugehörigen Kids Edition sind in dieser Woche auch die 7-Zoll-Tablets des Online-Versandriesen günstiger zur haben. 10 Euro sparen Kunden beim Kauf des Amazon Fire 7 . Die Version mit 8 Gigabyte Speicher kostet 44,99 Euro anstatt 54,99 Euro und die 16-Gigabyte-Variante ist bereits für 54,99 Euro anstelle des UVP in Höhe von 64,99 Euro erhältlich. Das Tablet bietet ein 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixeln. Im Gehäuse werkelt ein Vierkern-Prozessor. Ebenfalls an Bord sind eine VGA- und eine 2-Megapixel-Kamera sowie die Sprachassistentin Alexa. Der Akku hält laut Amazon bei normalem Betrieb bis zu acht Stunden durch.

Ebenfalls günstiger zu haben ist in dieser Woche die Fire 7 Kids Edition. Das Gerät verfügt über die selben Hardware-Spezifikationen wie das Fire 7. Vor eventuellen Sturzschäden schützt eine kindgerechte Hülle in den Farben Blau oder Pink. Das Kinder-Tablet ist zudem nur in der Version mit 16 Gigabyte internem Speicher erhältlich. Mit dem Kauf erhalten Nutzer ein Jahr lang den Service FreeTime Unlimited gratis sowie eine 2 Jahre Sorglos Garantie. Geht das Gerät in diesem Zeitraum kaputt, wird es von Amazon kostenfrei ersetzt.

Fire 7 für 44,99 Euro bei Amazon kaufen

Fire 7 Kids Edition für 69,99 Euro bei Amazon kaufen