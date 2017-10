Amazon-Filmeabend: Zwölf Filme für 99 Cent

Bei Amazon Video stehen im Rahmen des Filmeabend heute wieder zwölf Filme zum Sparpreis von nur 99 Cent zum Ausleihen bereit.

Vergrößern Heute ist wieder Amazon-Filmeabend. © Amazon

Am heutigen Freitag veranstaltet Amazon Video wieder seinen sogenannten Filmeabend . Im Rahmen der mittlerweile monatlich stattfindenden Aktion werden zwölf Filme zum Preis von jeweils 99 Cent zum Ausleihen angeboten. Heute stehen neben Dramen, Sci-Fi-Streifen und Actionfilmen auch Familien-Komödien auf dem Programm.

Die einzelnen Filme können mit einem Klick auf den „Ausleihen“-Button ausgeliehen werden. Danach haben Kunden 30 Tage lang Zeit, sich den Film anzuschauen. Wurde die Wiedergabe einmal gestartet, bleibt der Film 48 Stunden lang verfügbar. Nach Ablauf dieser Frist wird der Film automatisch aus der Film-Bibliothek entfernt. Geliehene Titel können auf allen kompatiblen Endgeräten angesehen werden. Außerhalb des Amazon-Filmeabends sind HD-Filme zum Ausleihen bei Amazon Video ab 4,99 Euro erhältlich.

Der Amazon-Filmeabend fand in diesem Jahr bislang in unregelmäßigen Abständen statt. Im Herbst scheint sich Amazon nun auf eine Durchführung einmal im Monat eingestellt zu haben. Wer rechtzeitig über die Filmeabend-Angebote informiert werden will, kann sich für den Filmeabend-Newsletter anmelden . Beim heutigen Filmeabend stehen folgende Filme zur Verfügung: