Amazon feiert Elektronik-Angebot-Tag - die Top-Deals

SanDisk SSD PLUS 480GB Sata III 2,5 Zoll Interne SSD, bis zu 535 MB/Sek

WD My Passport Mobile WDBYFT0040BBK-WESN 4 TB Externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), mit Kennwortschutz, Standard Oberfläche) Schwarz

Sonos One Bundle Philips Hue

Sony GTK-XB5 One Box Party Soundsystem

TomTom GO Essential Pkw-Navi (6 Zoll, mit Freisprechen, Siri und Google Now, Updates über Wi-Fi, Lebenslang Traffic via Smartphone und EU-Karten, Smartphone-Benachrichtigungen, kapazitivem Display)