Amazon: Externe Festplatten für Konsolen im Angebot

Amazon hat zum Countdown zur Cyber-Monday-Woche vom 12. – 18. November 2018 einige tolle Angebote. Zurzeit bietet Amazon externe Festplatten von Seagate zu reduzierten Preisen an. Die Festplatten richtigen sich dabei speziell an Konsolenspieler und kommen zudem in passenden Designs für Xbox One oder Playstation 4.

Die Festplatte Seagate Game Drive 2 TB kommt in drei verschiedenen Ausführungen: im PS4-Schwarz-Blau, im Xbox-Grün sowie Xbox-Weiß für jeweils 69,99 statt 94,99 Euro. Für Xbox-One-Spieler ist die weiße „Xbox One GamePass Edition“ vielleicht die interessantere Option, wie der Name schon vermuten lässt kommt diese externe Festplatte mit einem einmonatigen Gamepass für die Xbox, der Preis bleibt dabei jedoch gleich.

Seagate STGD2000400 Game Drive 2 TB (PS4) für 69,99 Euro

Seagate STEA2000403 Game Drive 2 TB (Xbox One) für 69,99 Euro

Seagate STEA2000417 Game Drive 2 TB inkl. 1 Monat Gamepass (Xbox One) für 69,99 Euro

