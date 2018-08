Amazon: Erste Details zu eigenem MMORPG

Amazon gibt erste Details zum kommenden MMORPG New Word preis. Interessierte können sich für den Alpha-Test anmelden.

Vergrößern New World: Das MMORPG der Amazon Game Studios © Amazon

Schon mehrere Jahre arbeiten die Amazon Game Studios an einem eigenen MMORPG. Dieses trägt den Namen New World und hat nun eine eigene Webseite spendiert bekommen , auf der erste Details zum Spiel preisgegeben werden.

New World schickt euren Helden in das Amerika des 17. Jahrhunderts. Aber um ein reales Szenario handelt es sich dabei nicht, es gibt übernatürliche Kreaturen sowie Magie. Ziele in New World gibt es mehrere, so kann man sich mit anderen Mitspielern zusammentun und eine Festung errichten oder im verfluchten Grenzland eigene Gebiete erobern.

Hauptfokus liegt auf PvP



Fokus legt das Spiel dabei auf actionreiches PvP (Player versus Player). Die Kämpfe sollen dabei ohne Tab-Targeting auskommen, es wird also selbst gezielt, aktiv zugeschlagen und ausgewichen. PvP soll grundsätzlich überall möglich sein, besiegte Gegner verlieren die komplette Ausrüstung. Dabei soll es keine richtigen Klassen geben, die Charakterentwicklung läuft komplett über frei wählbare Skills ab.

Neben dem Kampf gegen Feinde ist es wichtig, Territorien einzunehmen und diese zu halten und dort neue Basen zu errichten. Dadurch bekommen Sie Zugriff auf mächtigere Waffen. Spielern, die von Ihrer Basis aus operieren möchten, können Sie Steuern abverlangen.

Pro Server sollen sich etwa 1000 Spieler gleichzeitig tummeln können. Tester erinnert das Spielprinzip stark an Klassiker wie Ultima Online oder das Sandbox-MMORPG Star Wars Galaxies.

Jetzt zum Alpha-Test anmelden

Auf der Webseite klicken Sie auf „Registrieren“ und werden so auf die Amazon-Seite des Spiels weitergeleitet. Mit einem angemeldeten Amazon-Account können Sie dann auf „Senden Sie mir eine E-Mail“ klicken. Das sollte genügen, um sich für den Alpha-Test vormerken zu lassen, und bei Start des Tests werden Sie benachrichtigt.