Amazon erhöht Auswahl an Dash-Buttons

Amazon erhöht kräftig die Anzahl der verfügbaren Dash-Buttons, über die Prime-Mitglieder bequem Produkte bestellen können.

Amazon Dash-Button: Mit einem Klick nachbestellen © Amazon

Im September 2016 hatte Amazon die Dash-Buttons für Prime-Mitglieder in Deutschland eingeführt und dafür auch gleich massive Kritik durch Verbraucherschützer kassiert. Am Dienstag hat Amazon nun eine Vielzahl neuer Dash-Buttons vorgestellt, die ab sofort für je 4,99 Euro erhältlich sind. Letztendlich sind die Dash-Buttons allerdings gratis, denn bei der ersten Bestellung eines Dash-Buttons erhalten die Prime-Mitglieder einen Rabatt in Höhe von 4,99 Euro.

Dash Buttons sind kleine, mit dem WLAN verbundene Geräte, über die Amazon Prime-Mitglieder diverse Produkte per Knopfdruck nachbestellen können. Etwa wenn der Kaffee oder das Bier ausgehen. Laut Amazon gehören zu den beliebtesten Dash-Buttons hierzulande unter anderem die von Ariel, Gillette, Finish, Persil und Somat.

Verbraucherschützer hatten seinerzeit die Einführung der Dash-Buttons massiv kritisiert . Die Verbraucherschützer bemängelten, dass Kunden dadurch unter Druck geraten könnten, mehr bei Amazon und dessen Partnern zu kaufen und nicht mehr auf den Preis zu achten. Zudem würden Kunden beim Druck auf den Button nicht erfahren, welches Produkt sie zu welchem Preis erhalten.

Ab sofort sind nun folgende Dash-Buttons über diese Amazon-Seite bestellbar, wodurch sich die Anzahl der verfügbaren Produkte auf über 1.000 erhöht.