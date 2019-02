Amazon: Echo und Echo Spot im Angebot

Michael Söldner

Die beiden smarten Lautsprecher Echo und Echo Spot werden bei Amazon aktuell deutlich günstiger angeboten.

Vergrößern Amazon bietet den Echo und Echo Spot derzeit günstiger an. © amazon.de

Amazon bietet seine smarten Lautsprecher Echo und Echo Dot bis zum 13. Februar deutlich günstiger an. Der Echo-Lautsprecher der zweiten Generation ( zu unserem Test ) kostet derzeit 79,99 Euro anstelle von 99,99 Euro. Ob sich der Kunde dabei für das Modell in Hellgrau, Anthrazit oder Sandstein entscheidet, spielt preislich keine Rolle. Der Echo lässt durch sieben integrierte Mikrofone per Sprachbefehl bedienen, hat eine Anbindung an Spotify, Amazon Music oder TuneIn und kann kompatible Lampen, Thermostate und Schalter steuern. Wer sich für das Einstiegsmodell interessiert, hat im Rahmen der Rabattaktion eine gute Möglichkeit zum Kauf.

Der Echo Spot von Amazon ( zu unserem Test ) hat hingegen einen integrierten Bildschirm. Das runde Display hat eine Diagonale von 64 Millimetern und vereinfacht die Bedienung deutlich. Der Bildschirm kann zur Anzeige von Fotos oder schlicht als Uhr genutzt werden. Musik kann der Echo Spot über einen integrierten Lautsprecher ebenfalls wiedergeben. Vier Mikrofone sorgen für eine Anbindung an die smarte Assistentin Alexa. Amazon sieht in dem in Schwarz und Weiß angebotenen Echo Spot eine Alternative zum Radiowecker auf dem Nachttisch. Bislang kostete der smarte Lautsprecher mit Bildschirm 129,99 Euro, im Rahmen der Aktion ist er bis zum 13. Februar für 104,99 erhältlich.

