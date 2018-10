Amazon Echo: Um 30 Prozent reduziert

Amazon bietet den smarten Echo-Lautsprecher momentan zu einem Angebotspreis von nur 69,99 statt 99,99 Euro an.

Amazon bietet den Amazon-Echo-Lautsprecher der 2. Generation momentan um 30 Prozent günstiger an. So zahlen Sie bei einem Kauf des Alexa-Lautsprechers nur den Angebotspreis von 69,99 Euro statt 99,99 Euro. Der Angebotspreis gilt für alle Ausführungen mit der Stoff-Optik, die Geräte mit der Holz-Optik erhalten Sie für 79,99 Euro.

Mit dem Echo-Lautsprecher holen Sie sich Alexa nach Hause. Mit Hilfe des smarten Home-Assistenten können Sie ganz bequem per Sprachbefehl etwa Musik abspielen, etwas bestellen, die neuesten Informationen wie Nachrichten oder Wetter erhalten oder auch Ihre Smart-Home-Geräte, beispielsweise das Licht, steuern.



Wenn Sie Amazon-Prime-Kunde sind, können Sie sich das Gerät per Prime-Lieferung schicken lassen. Falls Sie in einem der Orte wohnen, in dem Prime Now verfügbar ist, können Sie sogar eine 2-Stunden-Lieferung wählen.

