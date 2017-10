Amazon Echo aktuell 80 Euro günstiger erhältlich

Amazon Echo ist derzeit mit einem Rabatt von satten 80 Euro erhältlich und kostet damit nur 99 Euro. Der Nachfolger erscheint bald.

Amazon bietet Amazon Echo aktuell für 99,99 Eur o statt 179,99 Euro zum Verkauf an. Damit ist das Gerät mit einem Rabatt von 80 Euro erhältlich. Amazon Echo ist wahlweise in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Allerdings nur für kurze Zeit, genauer: Bis Montag um 23:59 Uhr, denn es handelt sich um ein Angebot des Tages.



Der smarte Wohnzimmerlautsprecher von Amazon ist seit November 2016 hierzulande erhältlich. Wir haben den elektronischen Butler mit Cloud-Sprachsteuerung Alexa bereits ausführlich getestet. In unserem Test funktionierten die Hardware und Spracherkennung tadellos. Defizite gab es dagegen bei Antworten auf Wissensfragen. Aus unserem Fazit: "Der Charme des Systems liegt darin, dass man die Cloud-Spracherkennung Alexa ganz natürlich fragen und mit etwas beauftragen kann. Das Potential dieses persönlichen Assistenten ist jedenfalls gewaltig."

Zu betonen bleibt, dass Sie beim Angebot das "alte" Echo erhalten. Amazon hat erst kürzlich nämlich die neue Generation von Echo vorgestellt. Dazu zählt auch das Echo Show, welches mit seinem 7-Zoll-Display auch Bildinhalte anzeigen kann. Der neue Echo (also die 2. Generation von Echo) und der komplett neue Echo Plus mit integriertem Smart Home Hub sind für 99,99 Euro beziehungsweise 149,99 Euro vorbestellbar. Amazon liefert die beiden Geräte ab dem 31. Oktober aus. Weitere Infos finden Sie in diesem Beitrag.



