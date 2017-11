Amazon: Cyber-Monday-Woche startet am 20. November

Amazon hat den Termin für die diesjährige Cyber-Monday-Woche mit begrenzten Blitzangeboten und Angeboten des Tages angekündigt.

Vergrößern Der Cyber Monday Countdown startet am 13. November. © Amazon

Der so genannte schwarze Freitag fällt in diesem Jahr auf den 24. November. Der Tag nach Thanksgiving markiert in den USA seit 1952 den Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Amazon verbindet diesen Termin bereits seit geraumer Zeit mit dem Cyber Monday, aus dem in den letzten Jahren eine Cyber-Monday-Woche wurde. Die Rabatt-Woche findet in diesem Jahr vom 20. bis einschließlich 27. November beim Online-Versandriesen statt.

Während der Cyber-Monday-Woche bietet Amazon täglich zeitlich begrenzte Blitzangebote und Angebote des Tages mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Geplant sind während des Aktionszeitraums mehr als 10.000 Blitzangebote aus allen Amazon-Kategorien. Sie gehen täglich zwischen 6.00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt online. Jedes der Angebote ist, solange der Vorrat reicht, für maximal sechs Stunden beim Online-Händler verfügbar. Amazon-Prime-Mitglieder können jeweils 30 Minuten vor allen anderen von den Angeboten profitieren.

Um seine Kunden auf die Cyber-Monday-Woche einzustimmen, startet Amazon bereits am 13. November den Cyber-Monday-Countdown. Ab Montag sind dann verstärkt Schnäppchen aus allen Kategorien auf den Angebotsseiten von Amazon zu finden. Geplant sind neben Rabatten für Fire TV, Amazon Echo, Fire-Tablets und Kindle auch Schnäppchen bei Spielkonsolen, Kameras, Smartphones, Wearables und Smart-Home-Produkte.