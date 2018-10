Amazon Cyber Monday Woche 2018: Die besten Deals und Schnäppchen-Tipps

Zur Cyber Monday Woche 2018 ab dem 19. November 2018 wird Amazon auch dieses Jahr tausende Produkte stark reduziert anbieten. So sichern Sie sich die besten Schnäppchen!

Amazon wird voraussichtlich am Montag, den 19. November den Startschuss für seine diesjährige Cyber-Monday-Woche geben. Eine Woche vorher startet dann wohl - wie auch in den Vorjahren - der Countdown zur Cyber Monday Woche. In der Zeit wird es wieder jeden Tag zigtausend Tages- und Blitzangebote geben. Aber Achtung: Nicht jedes Angebot ist ein Schnäppchen! Wir werden Ihnen auch dieses Mal die spannendsten Cyber-Monday-Woche-Angebote aus den Bereichen IT und Unterhaltungselekronik präsentieren, die tatsächlich ihr Geld wert sind. Außerdem hier noch ein paar Tipps, damit Sie ideal auf die Schnäppchenjagd vorbereitet sind:

Cyber-Monday-Woche: Das steckt dahinter



Thanksgiving ist in den USA und in Kanada am vierten Donnerstag im November. An diesem Feiertag feiert traditionell die Familie zusammen. Als „schwarzer Freitag“ wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving bezeichnet. Viele Amerikaner nutzen diesen Freitag und das folgende Wochenende für ihre Weihnachtseinkäufe, und der US-Einzelhandel lockt dann mit hohen Rabatten. 2018 fällt der schwarze Freitag auf den 23. November.



Amazon startet am Montag in der Schwarzen-Freitag-Woche schon seit einiger Zeit seine große Rabatt-Woche. Dieses Jahr geht die Cyber-Monday-Woche daher wohl vom 19.11.2017 bis zum 26.11.2017 . Finale ist dann am Cyber Monday, also dem 26. November 2017.



In dieser Zeit verkauft Amazon jeden Tag Produkte aller Art mit deutlichen Preisnachlässen, teilweise mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Entweder als Tagesangebote oder als Blitzangebote – letztere sind immer nur wenige Stunden lang verfügbar. Die Blitzangebote gehen täglich zwischen 6.00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt online. Jedes der Angebote ist, solange der Vorrat reicht, für maximal sechs Stunden beim Online-Händler verfügbar. Geplant sind während des Aktionszeitraums zigtausende Blitzangebote und Angebote des Tages aus allen Amazon-Kategorien.

Bei den Tagesangeboten wählt Amazon übrigens nicht irgendwelche Produkte aus. Es muss sich um Produkte handeln, die besonders gute Bewertungen besitzen. Erst dann zieht sie Amazon in Betracht für ein Tagesangebot. Außerdem müssen Sie zu einem besonders niedrigen Preis angeboten werden.



So kommen Sie früher an die Blitzangebote



Amazon-Prime-Mitglieder können jeweils 30 Minuten vor allen anderen von den Angeboten profitieren. Sie können Amazon Prime kostenlos 30 Tage lang ausprobieren und dadurch den Zeitvorsprung für die Cyber-Monday-Woche ausnutzen. Hier melden Sie sich für Amazon Prime an. Falls Sie Amazon Prime dauerhaft nutzen wollen, kostet der Service 69 Euro im Jahr.

Aufgepasst: Um seine Kunden auf die Cyber-Monday-Woche einzustimmen, startete Amazon bereits eine Woche vorher den Cyber-Monday-Countdown. Auch dieses Jahr wird es dann wieder viele Schnäppchen aus allen Kategorien auf den Angebotsseiten von Amazon geben. Vor allem Amazon-Geräte dürften in der Zeit günstiger erhältlich sein..

Tipps: So klappt die Schnäppchenjagd während der Cyber Monday Woche 2018



Während des Countdowns zur Cyber Monday Woche 2018 und der Cyber Monday Woche 2018 versorgen wir Sie in diesem Beitrag jeden Tag mit den besten Schnäppchen aus den Bereichen IT und Unterhaltungselektronik. Amazon feuert an dem Tag im Minutentakt ein Feuerwerk an Angeboten ab. Wir sorgen für Übersicht und sortieren schlechte Angebote aus.

Unser Tipp: Schauen Sie sich vorher auf Amazon nach den Produkten um, die Sie gerne kaufen würden und setzen Sie diese auf eine Wunschliste. Über die Wunschliste sehen Sie manchmal nicht sofort, ob ein Produkt im Angebot ist. Allerdings können Sie dann schnell selber checken, ob das Produkt im Angebot ist und müssen nicht lange suchen. Alternativ legen Sie einfach einen Favoriten-Ordner an und packen alle Links zu Produkten hinein, die Sie gerne kaufen würden. Mit einem Rechtsklick auf den Ordner und der Auswahl "Alle in Tabs öffnen" (in Firefox) oder "Alle öffnen" (Chrome) gelangen Sie direkt zu Ihren Wunsch-Produkten. Das spart Zeit!



Und selbst wenn ein Angebot am Prime Day zu 100 Prozent reserviert sein sollte, lohnt es sich es auf die Warteliste zu setzen. Viele überlegen sich den Kauf doch noch und dann können Sie zugreifen.



