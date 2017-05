Amazon Channels startet bald in Deutschland

Amazon Channels soll demnächst in Deutschland starten. Ein neuer Pay-TV-Anbieter betritt damit den Markt.

Vergrößern Amazon Channels: In den USA ist auch HBO als Pay-TV-Kanal verfügbar © Amazon

Der Dienst Amazon Channels wird demnächst in Großbritannien und Deutschland starten. Das berichtet Broadband TV News und das Online-Medienmagazin DWDL.de bestätigt diese Informationen. Damit startet ein weiterer OTT-Dienst (Over-the-Top-Dienst) in Deutschland.

In dem Bericht ist davon die Rede, dass Amazon Channels zum Start ein Angebot von 25 Pay-TV-Sendern zur Verfügung stellen wird. An Bord seien sowohl große als auch kleinere Sender. Mitglieder von Amazon Prime werden die Möglichkeit haben, das Angebot als Zusatzoption zu buchen. Neben dem On-Demand-Angebot bei Amazon (Prime) Video wird Amazon künftig also auch als Pay-TV-Anbieter hierzulande aktiv sein und somit für neue Konkurrenz auf dem Markt für lineares Fernsehen, also Live-TV, sorgen.

In den USA ist Amazon Channels bereits seit Ende 2015 verfügbar.

