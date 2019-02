Amazon bringt als Prime Original: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Denise Bergert

Amazon und Constantin Television produzieren eine TV-Serie zum Roman Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.

Die Amazon Studios und Constatin Television wollen den Roman Wir Kinder vom Bahnhof Zoo als Amazon Prime Originals Serie verfilmen . Auf dem Regiestuhl soll Philipp Kadelbach Platz nehmen, der bereits im vergangenen Jahr mit Parfum einen deutschen Serien-Überraschungshit landete. Annette Hess (Weissensee, Ku‘damm 56/59) schreibt das Drehbuch für die TV-Serie.

In Wir Kinder vom Bahnhof Zoo aus dem Jahr 1978 beschreibt Christiane F. wie sie als 12-Jährige in die Drogenszene des West-Berlins der 70er-Jahre gerät. Innerhalb von vier Jahren übernimmt die Sucht in ihr die Oberhand und die Minderjährige begibt sich in die Prostitution, um ihre Sucht zu finanzieren. „Die Serie greift diese Geschichte neu auf und gibt den Geschehnissen einen modernen Blick. Wir sind davon überzeugt, dass die Hintergründe so aktuell wie eh und je sind und unsere Prime-Mitglieder in ihren Bann ziehen werden,“ so Georgia Brown, Direktorin Europäische Prime Originals.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wurde im Jahr 1978 vom Magazin Stern und den beiden Autoren Kai Hermann und Horst Riek herausgegeben. Das Buch wurde zum erfolgreichsten Sachbuch der Nachkriegszeit. In den Jahren 1979 bis 1981 stand es 95 Wochen lang an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste.

