Amazon: Bereits über 100 Millionen verkaufte Alexa-Geräte

In einem exklusiven Interview wurden zum ersten Mal Verkaufszahlen zu Alexa-Produkten gemacht. Es bleiben jedoch Fragen offen.

Vergrößern Amazon: Bereits über 100 Millionen Alexa-Geräte verkauft © Amazon

Normalerweise spricht Amazon kaum über Verkaufszahlen einzelner Produkte. In einem Interview, das mit The Verge geführt wurde, hat nun David Limp, Chef für die Eigenentwicklungen bei Amazon, doch über Verkaufszahlen gesprochen. So seien 100 Millionen Alexa-Geräte weltweit verkauft worden.

Welches Produkt sich genau wie oft verkauft hat, darüber wurde im Interview keine Angaben gemacht. Limp erwähnte jedoch, dass der Echo Dot für den Rest des Januars ausverkauft war, was auf hohe Verkaufszahlen des Echo Dots hindeutet. Die genannten 100 Millionen Geräte beinhalten wahrscheinlich aber auch Hardware von Drittanbietern wie Huawei oder HTC die des Öfteren mit Alexa an Bord ausgeliefert werden. Genauere Infromationen lassen sich aus dem Interview nicht ziehen.



The Verge veröffentlichte jedoch weiterhin ein paar interessante Statistiken zu Alexa-Produkten: Über 150 verschiedene Produkte haben Alexa bereits integriert und 28.000 Smart-Home-Gadgets können Alexa nutzen. Die Geräte werden dabei von mehr als 4.500 Herstellern produziert. Weiterhin besitzt Alexa nun schon mehr als 70.000 Skills. Die Konkurrenz hat hier noch einiges aufzuholen.